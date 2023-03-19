Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84%

Фото: Zakon.kz

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 14:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

В том числе:

1. по области Абай – 52,28% 2. по Акмолинской области – 52,12% 3. по Актюбинской области – 51,28% 4. по Алматинской области – 52,13% 5. по Атырауской области – 36,15% 6. по Западно-Казахстанской области – 55,14% 7. по Жамбылской области – 58,32% 8. по Жетысуской области – 52,41% 9. по Карагандинской области – 56,97% 10. по Костанайской области – 62,36% 11. по Кызылординской области – 54,31% 12. по Мангистауской области – 49,18% 13. по Павлодарской области – 51,24% 14. по Северо-Казахстанской области – 49,68% 15. по Туркестанской области – 48,37% 16. по Улытауской области – 52,29% 17. по Восточно-Казахстанской области – 58,69% 18. по Астане – 33,65% 19. по Алматы – 15,38% 20. по Шымкенту – 35,61% Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10. 19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Читайте также Омбудсмен по правам студентов попросила сообщать о фактах принуждения к голосованию Люди с инвалидностью лично посетили избирательные участки Явка на выборах в Казахстане на 12:10 составила 30,65%

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