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Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84%

Явка на выборы Фото: Zakon.kz
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 14:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

В том числе:

1. по области Абай – 52,28%

2. по Акмолинской области – 52,12%

3.  по Актюбинской области – 51,28%

4. по Алматинской области – 52,13%

5. по Атырауской области – 36,15%

6. по Западно-Казахстанской области – 55,14%

7. по Жамбылской области – 58,32%

8. по Жетысуской области – 52,41%

9. по Карагандинской области – 56,97%

10. по Костанайской области – 62,36%

11. по Кызылординской области – 54,31%

12. по Мангистауской области – 49,18%

13. по Павлодарской области – 51,24%

14. по Северо-Казахстанской области – 49,68%

15. по Туркестанской области – 48,37%

16.  по Улытауской области – 52,29%

17. по Восточно-Казахстанской области – 58,69%

18. по Астане – 33,65%

19.  по Алматы – 15,38%

20. по Шымкенту – 35,61%

Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10.

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

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Анастасия Стативкина
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