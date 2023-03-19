Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84%
В том числе:
1. по области Абай – 52,28%
2. по Акмолинской области – 52,12%
3. по Актюбинской области – 51,28%
4. по Алматинской области – 52,13%
5. по Атырауской области – 36,15%
6. по Западно-Казахстанской области – 55,14%
7. по Жамбылской области – 58,32%
8. по Жетысуской области – 52,41%
9. по Карагандинской области – 56,97%
10. по Костанайской области – 62,36%
11. по Кызылординской области – 54,31%
12. по Мангистауской области – 49,18%
13. по Павлодарской области – 51,24%
14. по Северо-Казахстанской области – 49,68%
15. по Туркестанской области – 48,37%
16. по Улытауской области – 52,29%
17. по Восточно-Казахстанской области – 58,69%
18. по Астане – 33,65%
19. по Алматы – 15,38%
20. по Шымкенту – 35,61%
Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10.
19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.