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И стар, и млад: алматинцы дружно участвуют в выборах

И стар, и млад: алматинцы дружно участвуют в выборах Фото: Zakon.kz
Выборы на избирательных участках Алматы проходят в праздничной атмосфере, сообщает Zakon.kz.

Каждый из участков города постарался создать особую атмосферу для избирателей. С самого утра на избирательных участках во всех районах города "первых ласточек" встречали не только добрыми улыбками и приветствиями, но и подарками.

Тех, кто раньше всех пришел на участок, ждали приятные сюрпризы: конфеты, шоколадки, флажки, книги. Также не забыли отметить и самых молодых голосующих, первый раз принимающих участие в выборах. Некоторые участки пошли еще дальше и решили награждать каждого сотого и тысячного проголосовавшего.

И стар, и млад: алматинцы дружно участвуют в выборах

Фото: Zakon.kz

"Примечательно, что выборы проходят в преддверии праздника Наурыз. Настроение весеннее, позитивное. Как природа в это время года готовится к обновлению, так, хочется верить, и нынешние выборы послужат добрыми обновлениями в жизни нашей страны и города", – отметила алматинка Гаухар Искакова.

Для создания праздничной атмосферы на участках звучит музыка и даже проходят живые концерты, подготовленные силами школьных ансамблей и творческих коллективов. На участке № 377, расположенном во Дворце школьников, встречают своих избирателей угощениями – наурыз коже и баурсаками, здесь же развернулась ярмарка ремесленников, на которой можно увидеть уникальные изделия ручной работы, выполненные в старинных традиционных техниках.

И стар, и млад: алматинцы дружно участвуют в выборах

Фото: Zakon.kz

Посетителей участка № 505 встречают патриотическими песнями, на избирательном участке № 33 члены избирательной комиссии переоделись в национальные костюмы в преддверии праздника Наурыз. Состязания по национальным видам спорта проходят на участке № 254.

На выборы горожане приходят целыми семьями, тем самый подавая пример подрастающему поколению. Аксакалы стараются поделиться мудростью, а молодые казахстанцы приобщаются к активному участию в общественной жизни. Для юных алматинцев на участке № 264 запланированы детские интеллектуальные викторины и творческие конкурсы.

И стар, и млад: алматинцы дружно участвуют в выборах

Фото: Zakon.kz

Тем временем в социальных сетях активно идет челлендж "Я голосую". На своих страничках в Facebook, Tik-Tok и Instagram пользователи постят фото и видео с избирательных участков с хэштегами #МендауысБердім, #Сайлауғабардым. Для этого во многих точках оборудованы специальные рамки для Instagram и фотозоны.

Наталья Глушаева

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