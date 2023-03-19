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Явка на выборах в Казахстане на 16:10 составила 51,98%

Явка на выборах в Казахстане на 16:10 составила Фото: Zakon.kz
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 16:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

В том числе:

1. по области Абай – 55,23%

2. по Акмолинской области – 58,96%

3. по Актюбинской области – 56,32%

4. по Алматинской области – 59,45%

5. по Атырауской области – 48,15%

6. по Западно-Казахстанской области – 58,61%

7. по Жамбылской области – 64,78%

8. по Жетысуской области – 54,82%

9. по Карагандинской области – 58,21%

10. по Костанайской области – 64,81%

11. по Кызылординской области – 64,95%

12. по Мангистауской области – 53,84%

13. по Павлодарской области – 58,43%

14. по Северо-Казахстанской области – 63,66%

15. по Туркестанской области – 49,14%

16. по Улытауской области – 58,26%

17. по Восточно-Казахстанской области – 63,09%

18. по Астане – 38,57%

19. по Алматы – 19,14%

20. по Шымкенту – 42,31%

Следующая оперативная информация будет представлена в 18:10.

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

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Анастасия Стативкина
ЦИК РК Выборы в Мажилис Казахстан
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