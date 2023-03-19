Явка на выборах в Казахстане на 16:10 составила 51,98%

Фото: Zakon.kz

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 16:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

В том числе: 1. по области Абай – 55,23% 2. по Акмолинской области – 58,96% 3. по Актюбинской области – 56,32% 4. по Алматинской области – 59,45% 5. по Атырауской области – 48,15% 6. по Западно-Казахстанской области – 58,61% 7. по Жамбылской области – 64,78% 8. по Жетысуской области – 54,82% 9. по Карагандинской области – 58,21% 10. по Костанайской области – 64,81% 11. по Кызылординской области – 64,95% 12. по Мангистауской области – 53,84% 13. по Павлодарской области – 58,43% 14. по Северо-Казахстанской области – 63,66% 15. по Туркестанской области – 49,14% 16. по Улытауской области – 58,26% 17. по Восточно-Казахстанской области – 63,09% 18. по Астане – 38,57% 19. по Алматы – 19,14% 20. по Шымкенту – 42,31% Следующая оперативная информация будет представлена в 18:10. 19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Читайте также Отсутствие шторок в кабинках на некоторых участках в Алматы объяснили в ТИК Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84% Омбудсмен по правам студентов попросила сообщать о фактах принуждения к голосованию

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