Явка на выборах в Казахстане на 16:10 составила 51,98%
В том числе:
1. по области Абай – 55,23%
2. по Акмолинской области – 58,96%
3. по Актюбинской области – 56,32%
4. по Алматинской области – 59,45%
5. по Атырауской области – 48,15%
6. по Западно-Казахстанской области – 58,61%
7. по Жамбылской области – 64,78%
8. по Жетысуской области – 54,82%
9. по Карагандинской области – 58,21%
10. по Костанайской области – 64,81%
11. по Кызылординской области – 64,95%
12. по Мангистауской области – 53,84%
13. по Павлодарской области – 58,43%
14. по Северо-Казахстанской области – 63,66%
15. по Туркестанской области – 49,14%
16. по Улытауской области – 58,26%
17. по Восточно-Казахстанской области – 63,09%
18. по Астане – 38,57%
19. по Алматы – 19,14%
20. по Шымкенту – 42,31%
Следующая оперативная информация будет представлена в 18:10.
19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.