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Позитивный настрой на избирательных участках Алматы отметил международный эксперт

оценка Фото: Центризбирком
Свою оценку нынешним выборам в Алматы дал первый заместитель начальника Управления по внутренней политике Администрации губернатора Астраханской области РФ Андрей Сызранов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт прибыл в Казахстан в качестве международного наблюдателя. Он отметил, что в период выборной кампании посетил более семи участков города Алматы, и нарушений им не зафиксировано.

"Выборы еще идут, в процессе. Выборы проходят великолепно. Хочу отметить позитивный настрой работающих на выборах. Я рад, что сегодня и погода удалась. Люди доброжелательны, наблюдатели выполняют свою работу профессионально, без каких-либо лишних движений", – добавил спикер.

Спикер также добавил, что избирательный процесс в обеих странах схож, и каких-либо значительных отличий он не наблюдал.

Напомним, что международные эксперты продолжают свою миссию в качестве наблюдателей на избирательных участках города Алматы.

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты.

В выборах участвуют 7 политических партий:

  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
  • Партия Amanat.
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".
  • Казахстанская партия зеленых "Байтақ".
  • Общенациональная социал-демократическая партия.
  • Народная партия Казахстана.
  • Партия Respublica.

Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.

В маслихат города Алматы избираются 42 депутата, из них 21 – по одномандатным территориальным избирательным округам, 21 – по партийным спискам.

Свыше 600 избирательных участков подготовили в Алматы к выборам. Помещения для голосования оснащены необходимыми информационными материалами.

По данным Центризбиркома, проголосовать на выборах смогут более 12 млн казахстанцев.

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Редакция Zakon.kz
Выборы в Мажилис Казахстан
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