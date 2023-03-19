Позитивный настрой на избирательных участках Алматы отметил международный эксперт
Эксперт прибыл в Казахстан в качестве международного наблюдателя. Он отметил, что в период выборной кампании посетил более семи участков города Алматы, и нарушений им не зафиксировано.
"Выборы еще идут, в процессе. Выборы проходят великолепно. Хочу отметить позитивный настрой работающих на выборах. Я рад, что сегодня и погода удалась. Люди доброжелательны, наблюдатели выполняют свою работу профессионально, без каких-либо лишних движений", – добавил спикер.
Спикер также добавил, что избирательный процесс в обеих странах схож, и каких-либо значительных отличий он не наблюдал.
Напомним, что международные эксперты продолжают свою миссию в качестве наблюдателей на избирательных участках города Алматы.
19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты.
В выборах участвуют 7 политических партий:
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
- Партия Amanat.
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".
- Казахстанская партия зеленых "Байтақ".
- Общенациональная социал-демократическая партия.
- Народная партия Казахстана.
- Партия Respublica.
Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.
В маслихат города Алматы избираются 42 депутата, из них 21 – по одномандатным территориальным избирательным округам, 21 – по партийным спискам.
Свыше 600 избирательных участков подготовили в Алматы к выборам. Помещения для голосования оснащены необходимыми информационными материалами.
По данным Центризбиркома, проголосовать на выборах смогут более 12 млн казахстанцев.