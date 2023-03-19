Как голосовали знаменитости в Алматы

Отдать свой голос за будущее Казахстана на внеочередных выборах депутатов в Мажилис и маслихат пришли и казахстанские звезды шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В Алматы в выборах в Мажилис и маслихаты приняли участие известные актеры, певцы и музыканты. Отечественные звезды приняли активное участие в голосовании, призывали горожан и казахстанцев выполнить свой гражданский долг и делились своими видео и постами в социальных сетях.



По словам горожан, сегодня в Алматы их можно было встретить почти на каждом избирательном участке.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Известная певица Роза Рымбаева пришла на избирательный участок с двумя сыновьями – Али Окаповым и Мади Рымбаевым.



"С выборами у нас связаны большие надежды. Участвуют молодые и образованные кандидаты. Я верю в молодых. Голосую на каждых выборах. Призываю граждан тоже быть активными", – сказала Роза Рымбаева.

Пришедший на выборы режиссер фильма "Казахское ханство" Рустем Абдрашев отметил, что в выборах участвуют сильные кандидаты и в обществе проходят положительные процессы.

"В Мажилис должны прийти сознательные и неравнодушные люди, потому что именно они пишут законы. Хочется, чтобы в составе депутатов были специалисты в разных сферах, которые помогут решить сложные задачи", – отметил режиссер.

Бибигуль Тулегенова отдала свой голос за будущее Казахстана. "Казахский соловей" уже несколько лет традиционно голосует на дому.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сотрудники избирательного участка с ящиком для бюллетеней, цветами и поздравлениями приехали в гости к легендарной певице.



Будущие депутаты, по ее мнению, должны решать насущные вопросы и быть трудолюбивыми. Казахстан необходимо поддерживать своим трудом и личным примером, отметила певица.

Солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Мурат Кусаинов отметил, что сегодняшние выборы — это начало демократического пути.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Он проголосовал на участке №262, расположенном на территории Центрального стадиона.



"Выборы – это очень важное дело не только для меня, но и для всех казахстанцев. Я считаю, что к выборам наша страна готовилась давно. Лично я вижу в новостях текущие изменения в стране, которые радуют меня", – рассказал Мурат Кусаинов.

Знаменитый дуэт Беркут (Айбек Жансеитов) и его супруга Аиша пришли проголосовать вместе с детьми.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

В социальных сетях Беркут призвал своих фанатов идти на выборы и голосовать и пожелал всем удачи. "Избранные партии и депутаты отныне предпринимают действия для развития нашей страны," – отметил он в своей записи.



Актриса отечественного кино Альмира Турсын призвала казахстанцев сделать свой выбор. Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" опубликовала пост в соцсетях. Под саундтрек группы "Ирина Кайратовна" она опустила свои бюллетени в урну.

"Я сделала свой выбор! Выполнила свой гражданский долг! Друзья, обязательно сходите отдать свой голос! Даже если вы не выбрали партию и кандидатов, в биллютенях есть графа "Против всех". Используйте свое право выбора! Прививайте гражданское самосознание и активность! То, что мы имеем на сегодня, результат наших действий и бездействий," – написала актриса.

Известный певец Ернар Айдар также проголосовал в Алматы



Популярный исполнитель сообщил об этом на своей странице в Instagram.

"Отдал свой голос за Новый Казахстан", – отметил певец.

Экс-участница группы "КешYou" Молдир Ауелбекова о своем выборе сообщила на своей странице в Instagram.

"Проявив активность и сделав свой выбор, я внесла пользу в будущее своего ребенка. Я голосую за то, чтобы внести свой вклад в процветание нашей страны", – отметила певица.

Известный певец и солист группы "Музарт" Кенжебек Жанабилов отдал свой голос за будущего депутата страны на избирательном участке №512.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. В качестве подарка члены избирательной комиссии вручили ему плитку казахстанского шоколада.

Писатель Нурдаулет Акыш отметил качественную организацию выборов в Алматы. Писатель и журналист одним из первых алматинцев реализовал свое избирательное право.

Он проголосовал на избирательном участке N 504 города Алматы и отметил отличную, как обычно, организацию. На этом избирательном участке, по его словам, всегда праздничная атмосфера, люди приходят голосовать всей семьей. Эти выборы не стали исключением.

"Среди кандидатов в Мажилис и маслихаты много новых лиц, но это не должно пугать, ведь голосовать надо не за человека, а за идеи. Думаю, у нас, избирателей, было достаточно времени, чтобы изучить программу каждого кандидата и выбрать идеи, которые ближе лично тебе, отвечают тому, что кажется наиболее важным. Лично я так и сделал", – подчеркнул писатель.

Нурдаулет Акыш призвал всех алматинцев и казахстанцев выполнить свой гражданский долг, ведь будущее государства зависит от решения каждого ее гражданина.