Как отличить кардионевроз от сердечного приступа

Кардиолог Ирина Ескова назвала основные отличия кардионевроза от сердечного приступа, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, два этих состояния можно отличить по характеру боли в загрудинной области.

Так, кардионевроз проявляется в учащенном пульсе, перебоях в работе сердца, разнообразных видах боли, комом в горле и иногда ощущением удушья. Кроме того, у человека может развиться депрессивное состояние, скачки давления и проблемы со сном. Врач добавила, что при кардионеврозе человек может покраснеть, а кожа на лице при этом, наоборот, стать бледной.

"В большинстве случаев кардионеврозы встречаются у эмоциональных людей, причем без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Спровоцировать нарушение может стресс, физические и умственные перегрузки, гормональная перестройка, длительные инфекции", - заявила Ескова в беседе с "Москвой 24".

Отмечается, что вышеперечисленные симптомы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и быстро пройти от успокоительного или если человек на что-то отвлечется.

Врач предупредила, что при сердечном приступе человек ощущает жжение и сдавливание в грудной клетке. Такое состояние может длиться от 2 до 5 минут, помочь при этом может таблетка нитроглицерина.

Ранее онколог Иван Карасев рассказал, что изменения на языке могут являться симптомами проблем с ЖКТ.