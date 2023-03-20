Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как отличить кардионевроз от сердечного приступа

приступ Фото: pixabay
Кардиолог Ирина Ескова назвала основные отличия кардионевроза от сердечного приступа, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, два этих состояния можно отличить по характеру боли в загрудинной области.

Так, кардионевроз проявляется в учащенном пульсе, перебоях в работе сердца, разнообразных видах боли, комом в горле и иногда ощущением удушья. Кроме того, у человека может развиться депрессивное состояние, скачки давления и проблемы со сном. Врач добавила, что при кардионеврозе человек может покраснеть, а кожа на лице при этом, наоборот, стать бледной.

"В большинстве случаев кардионеврозы встречаются у эмоциональных людей, причем без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Спровоцировать нарушение может стресс, физические и умственные перегрузки, гормональная перестройка, длительные инфекции", - заявила Ескова в беседе с "Москвой 24".

Отмечается, что вышеперечисленные симптомы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и быстро пройти от успокоительного или если человек на что-то отвлечется.

Врач предупредила, что при сердечном приступе человек ощущает жжение и сдавливание в грудной клетке. Такое состояние может длиться от 2 до 5 минут, помочь при этом может таблетка нитроглицерина.

Ранее онколог Иван Карасев рассказал, что изменения на языке могут являться симптомами проблем с ЖКТ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Топ-5 самых обидчивых знаков зодиака

Названы семь пылесборников в квартире

Как распознать серьезное заболевание по изменениям на языке

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Правительство Казахстана подало в отставку
Правительство Казахстана подаст в отставку
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Курсы валют на 18 марта: тенге укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления