Как отличить кардионевроз от сердечного приступа
По ее словам, два этих состояния можно отличить по характеру боли в загрудинной области.
Так, кардионевроз проявляется в учащенном пульсе, перебоях в работе сердца, разнообразных видах боли, комом в горле и иногда ощущением удушья. Кроме того, у человека может развиться депрессивное состояние, скачки давления и проблемы со сном. Врач добавила, что при кардионеврозе человек может покраснеть, а кожа на лице при этом, наоборот, стать бледной.
"В большинстве случаев кардионеврозы встречаются у эмоциональных людей, причем без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Спровоцировать нарушение может стресс, физические и умственные перегрузки, гормональная перестройка, длительные инфекции", - заявила Ескова в беседе с "Москвой 24".
Отмечается, что вышеперечисленные симптомы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и быстро пройти от успокоительного или если человек на что-то отвлечется.
Врач предупредила, что при сердечном приступе человек ощущает жжение и сдавливание в грудной клетке. Такое состояние может длиться от 2 до 5 минут, помочь при этом может таблетка нитроглицерина.
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