Как распознать серьезное заболевание по изменениям на языке

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, изменения на языке могут являться симптомами проблем с ЖКТ, сообщает Zakon.kz.

Специалист утверждает, что патологии ЖКТ можно выявить именно по изменениям на языке.



"Язык можно назвать своеобразным зеркалом нашего здоровья. Его цвет, форма и структура говорят о многом, в том числе и о болезнях желудка", – цитирует портал "Доктор Питер" Карасев.

Врач предупреждает, если орган покрыт плотным и вязким белым налетом, это может быть признаком онкологии. Также человек, по словам специалиста, может испытывать жжение и страдать от повышенного слюноотделения.

Отмечается, что при хроническом гастрите появляются светлые (иногда темно-серые) отложения. Боль в желудке возникает после приема пищи.

Кроме того, стоит беспокоиться, если язык имеет ярко-красный налет с серыми пятнами. Это, уточняет онколог, свидетельствует о язве. Заболевание сопровождается также стоматитом, жжением во рту и повышенным слюноотделением. Человек страдает и от цианоза, когда его кожа приобретает местами фиолетовый оттенок.

Темно-серый налет на языке может свидетельствовать об остром гастрите, говорит Карасек. Сопровождается заболевание сухостью во рту, изжогой и болью после приема пищи.

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