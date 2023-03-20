Автомобиль слетел с моста в Алматы: пострадавшие в тяжелом состоянии
19 марта на развязке улиц Рыскулова и Кудерина на мосту столкнулись Toyota Camry и Volkswagen Golf. От удара первая сломала ограждение и слетела вниз. VW Golf застрял в отбойниках, которые спасли водителя от падения.
В ДТП пострадали семь человек – оба водителя и пять пассажиров из Camry. По данным управления общественного здравоохранения, в городскую больницу скорой неотложной помощи были доставлены четверо пострадавших с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами различной тяжести, передает KazInform.
"После оказанной помощи один из них был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, трое госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации, один в отделении травматологии. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое за счет полученных травм". Пресс-служба УОЗ Алматы
Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Его поместили в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №7.
Авария произошла под вечер 19 марта. Подробности с места событий рассказал корреспондент Zakon.kz.