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Автомобиль слетел с моста в Алматы: пострадавшие в тяжелом состоянии

Автомобиль слетел с моста в Алматы: пострадавшие в тяжелом состоянии Фото: Zakon.kz
Toyota Camry слетела с моста, предварительно столкнувшись с Volkswagen Golf в Алматы. Пострадали семь человек, трое — в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

19 марта на развязке улиц Рыскулова и Кудерина на мосту столкнулись Toyota Camry и Volkswagen Golf. От удара первая сломала ограждение и слетела вниз. VW Golf застрял в отбойниках, которые спасли водителя от падения.

В ДТП пострадали семь человек – оба водителя и пять пассажиров из Camry. По данным управления общественного здравоохранения, в городскую больницу скорой неотложной помощи были доставлены четверо пострадавших с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами различной тяжести, передает KazInform.

"После оказанной помощи один из них был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, трое госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации, один в отделении травматологии. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое за счет полученных травм". Пресс-служба УОЗ Алматы

Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Его поместили в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №7.

Авария произошла под вечер 19 марта. Подробности с места событий рассказал корреспондент Zakon.kz.

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