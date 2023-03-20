Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина официально стала седьмой ракеткой планеты среди женщин

Теннис Победа США Фото: ktf.kz
Победительница женского "Мастерса" на площадках американского Индиан- Уэллса Елена Рыбакина прокомментировала свою дебютную победу на турнирах из серии WTA 1000. И на утро 20 марта она впервые поднялась на 7-е место женского мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Ночью 20 марта Елена Рыбакина в финале турнира WTA 1000 встречалась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Тяжелейший поединок завершился в пользу казахстанки со счетом 7:6, 6:4. Этот титул позволил нашей теннисистке стать седьмой ракеткой мира, к этому часу в ее активе 3720 очков. 

"Потрясающие ощущения, были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня здесь, на кортах Индиан- Уэллса. И у Арины, и у меня были шансы в первом сете, но в итоге все закончилось моим успехом. Считаю, первая партия была важна, затем было немного легче. Тай-брейк действительно был эпичным, двойными ошибками и нервными окончаниями. И здесь нужно было просто сосредоточиться на каждом очке и бороться до конца". Елена Рыбакина


На послематчевой торжественной речи обе теннисистки, поздравляя друг друга, не забыли и про шутки. 


Дело в том, что Рыбакина проиграла белоруске все четыре предыдущих матча. И вот Елена впервые выиграла у Арины, та в свою очередь шутя обещала, что это в последний раз. А наша теннисистка в свою очередь с улыбкой не согласилась с ее мнением. 

  

Для Елены Рыбакиной этот трофей первый в нынешнем сезоне. В январе она добиралась до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла Арине Соболенко.

 

И Соболенко, и Рыбакина сразу после торжественного награждения отправились на другой женский "Мастерс", на корты Майами. Правда, Елене придется немного задержаться в Индиан-Уэллсе. Там ее ожидала автограф-сессия как победительницы турниры.

Аналогичный турнир WTA 1000 на кортах Майами уже стартовал, но там пока идут квалификационные состязания. У Рыбакиной пока есть время немного передохнуть, плюс к этому она пропускает первый круг. 

Читайте также

Одна из титулованных казахстанских боксерш покинула ЧМ-2023

Токаев поздравил Рыбакину

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
обида, гороскоп
Топ-5 самых обидчивых знаков зодиака
погода, шторма
Метель, туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в 10 областях
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления