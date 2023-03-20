Елена Рыбакина официально стала седьмой ракеткой планеты среди женщин

Победительница женского "Мастерса" на площадках американского Индиан- Уэллса Елена Рыбакина прокомментировала свою дебютную победу на турнирах из серии WTA 1000. И на утро 20 марта она впервые поднялась на 7-е место женского мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

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Ночью 20 марта Елена Рыбакина в финале турнира WTA 1000 встречалась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Тяжелейший поединок завершился в пользу казахстанки со счетом 7:6, 6:4. Этот титул позволил нашей теннисистке стать седьмой ракеткой мира, к этому часу в ее активе 3720 очков.

"Потрясающие ощущения, были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня здесь, на кортах Индиан- Уэллса. И у Арины, и у меня были шансы в первом сете, но в итоге все закончилось моим успехом. Считаю, первая партия была важна, затем было немного легче. Тай-брейк действительно был эпичным, двойными ошибками и нервными окончаниями. И здесь нужно было просто сосредоточиться на каждом очке и бороться до конца". Елена Рыбакина





На послематчевой торжественной речи обе теннисистки, поздравляя друг друга, не забыли и про шутки.





Дело в том, что Рыбакина проиграла белоруске все четыре предыдущих матча. И вот Елена впервые выиграла у Арины, та в свою очередь шутя обещала, что это в последний раз. А наша теннисистка в свою очередь с улыбкой не согласилась с ее мнением.





Для Елены Рыбакиной этот трофей первый в нынешнем сезоне. В январе она добиралась до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла Арине Соболенко.







И Соболенко, и Рыбакина сразу после торжественного награждения отправились на другой женский "Мастерс", на корты Майами. Правда, Елене придется немного задержаться в Индиан-Уэллсе. Там ее ожидала автограф-сессия как победительницы турниры.

Аналогичный турнир WTA 1000 на кортах Майами уже стартовал, но там пока идут квалификационные состязания. У Рыбакиной пока есть время немного передохнуть, плюс к этому она пропускает первый круг.

