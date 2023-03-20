Кому из знаков зодиака повезет 20 марта

Астрологи рассказали, что понедельник, 20 марта, станет удачным для нескольких знаков зодиака. Самое время запускать амбициозные проекты и заводить новые отношения. Все начатое в этот день пойдет как по накатанной, сообщает Zakon.kz.

Первые баловни судьбы - это Тельцы. Именно 20 марта звезды будут благоволить им в любых начинаниях. С самого утра им можно смело реализовывать давние планы. День для Тельцов будет полон добра и взаимопонимания, ссоры с близкими практически исключены.



Удача будет и на стороне Близнецов. Понедельник сулит им большой успех, но только при одном условии: если они проявят недюжинную внимательность и будут подмечать все детали, даже самые мелкие. Приятный бонус для одиноких - вполне вероятно, что именно 20 марта они услышат долгожданное признание в любви, пишет astro-ru.ru.

Третьи счастливчики - Девы. Им весь день можно ожидать приятные подарки от семьи и друзей. Возможно, удача будет сопутствовать и на работе, где начальство решит наградить своих старательных сотрудников.

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