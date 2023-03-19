Топ-5 самых обидчивых знаков зодиака

Есть представители знаков зодиака, которые остро реагируют на критику: сразу льют слезы или переходят на личности. Некоторым знакам зодиака обидчивость свойственна больше, чем остальным, сообщает Zakon.kz.

Рак

Самый обидчивый знак. Рожденные под созвездием Рака раздражительны и чувствительны. Это приводит их к сильным страданиям из-за любого неверно воспринятого слова. Рак ничего не упускает, а если обижается, то начинает "дуться" и не разговаривать до тех пор, пока обидчик не объяснится.

Обычно Рак страдает молча и впадает в уныние, но иногда может дать и реальный ответ, оскорбляя своего обидчика.

Рыба

На втором месте – Рыбы. Люди, родившиеся между концом февраля и серединой марта, особенно восприимчивы к критике и очень сильно от нее страдают. С Рыбами нужно быть внимательными и взвешивать каждое слово. Их обидчивость выражается слезами: чем больше они обижены, тем больше слез. При этом они быстро прощают своего обидчика, главное, чтобы он выразил сожаление.

Представители этого знака редко идут в прямое наступление, но не удивляйтесь, если они внезапно исчезнут из вашей жизни. Если такое произошло – есть причина, вспоминайте свою последнюю критику в их адрес.

Скорпион

Скорпион обычно реагирует на критику атакой (читайте также: Почему многие не любят Скорпионов). В отличие от других, более обидчивых знаков зодиака, Скорпион не замыкается в себе и не льет зазря слезы. Скорпион идет в контратаку – он оскорбляет и критикует очень резко, даже излишне гипертрофированно. На самом деле Скорпион сначала терпит, а затем взрывается и своей неожиданной реакцией может поставить вас в тупик.

Если вы оказались в схватке со Скорпионом, вы должны знать, что он чувствовал себя обиженным еще вчера или позавчера, или даже на прошлой неделе, но говорит об этом только сейчас. Причину его нападок ищите в прошлом.

Лев

Лев – обидчивый знак, но он изо всех сил пытается принять критику и даже гордится тем, что пытается. Но в итоге реагирует атакой. В ссорах всегда последнее слово остается за Львом. Что же делать? Никогда не спорить со Львом, особенно если он вам дорог.

Конструктивная критика возможна, но обратите внимание на способы: не заставляйте его чувствовать себя атакованным и не заденьте его гордость. Иначе он станет сварливым и раздражительным и начнет искать признательность в другом месте.

Овен

Реакция Овна на обиду обычно импульсивна, он делает это инстинктивно. В случае нападения он не станет зализывать свои раны, а будет отвечать очень резко, о чем пожалеет в будущем, пишет Wday.ru.

Если вы Овен, вам совет: хорошенько подумайте и сосчитайте до десяти, прежде чем сказать что-то (даже если вы очень сердиты и разочарованы). Ну, а если вы спорите с кем-то, рожденным под знаком Овна, вы должны быть осторожны: не обидьте его, иначе мало вам не покажется.

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