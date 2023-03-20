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Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана обвинили в терроризме

бывший премьер-министр Пакистана Фото: Twitter/ImranKhanPTI
Обвинения против экс-премьера Пакистана Имрана Хана выдвинули после стычек полиции с его сторонниками у здания суда. Там 70-летний политик должен был предстать перед судом по обвинению в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Полицейские применили слезоточивый газ во время столкновений со сторонниками политика и арестовали 59 человек, сообщает Sky News.

Во время задержаний неизвестный открыл огонь с крыши здания. По меньшей мере 50 полицейских получили ранения, а на полицейском контрольно-пропускном пункте сожгли несколько автомобилей и мотоциклов.

Имрана Хана отстранили от власти в апреле 2022 года в результате голосования в парламенте о вотуме недоверия. Тогда политик заявил, что его отстранение было незаконным и является заговором правительства его преемника Шахбаза Шарифа и Вашингтона. И Шариф, и Вашингтон отвергли эти обвинения.

Полиция Пакистана выдвинула обвинения против 17 помощников экс-премьера и десятков его сторонников.

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