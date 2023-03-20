И жилье не строится, хоть не падал спрос: как решить проблему кризиса стройотрасли в Казахстане

Еще весной прошлого года над отечественной строительной отраслью нависла угроза кризиса. Zakon.kz разбирался в причинах, последствиях, а главное – способах решения проблемы.

В минувшем году мониторинговое агентство Energyprom.kz опубликовало результаты исследования, посвященного строительному сектору.

Так, по состоянию на апрель 2022 года, в стране было приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций. Причем в 84 случаях из обозначенных это произошло ввиду удорожания проектов.

Среди причин назывались рост цен стройматериалов, падение курса нацвалюты, нарушение логистических цепочек, законодательные ограничения и противодействие со стороны жителей крупных городов.

Аналитики подчеркивали: беды стройотрасли неизбежно ударят и по другим сферам жизни. В частности, ВВП, индексу деловой активности, бизнес-климату, числу рабочих мест, доступности жилья и прочему.

С чем связан кризис

По словам президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, дело вовсе не в снижении потребности населения в жилье, а в дисбалансе рынка.

"Больше 70% рынка было ориентировано на работу в обход Закона "О долевом участии в жилищном строительстве". Естественно, чтобы продавать, они ориентировались на "7-20-25" - программу "Отбасы банка". Первым изменения внес как раз-таки "Отбасы банк": они увидели риски и "закрутили гайки". Эта мера вбила клин, создала проблему для застройщиков, работавших в обход закона". Виктор Микрюков

Отразилось на ситуации и введение лимитов по программе "7-20-25" - правда, опять же, скорее на тех игроках рынка, что пытались действовать в обход системы.

Вдобавок, отмечает спикер, у нас в стране наблюдается тотальная нехватка инженерных сетей. Недостаточно их как в городах республиканского значения, так и в регионах. В итоге снижаются объемы строительства, что уже заметно, например, по Астане.

Свою лепту внесли периодические конфликты с жителями:

"Ситуация какая? Есть определенные личные интересы тех граждан, которые живут в том или ином районе. Зачастую эти личные интересы перевешивают даже нормативы, прописанные государством. Текущая ситуация, когда акимат под давлением общественности отменяет проекты, прямо предусмотренные Генеральным планом развития города – это абсурд, такого быть не должно априори".

По мнению Микрюкова, сейчас ни один инвестор, решившийся реализовать девелоперский проект в Казахстане, не находится в абсолютной безопасности - активисты давят на местные исполнительные органы, а те в нарушение Генплана решают судьбу земельного участка, конечно, не всегда в выгодном для собственника ключе.

Как государство может помочь

Меры, говорит специалист, необходимо принимать срочные: под угрозой как рынок в целом, так и ряд компаний – в столице "на карандаше" их уже 30.

"Во-первых, надо перевести всех застройщиков из "серого" рынка в прозрачный. Как? Если застройщик надлежащим образом оформил все разрешения, документы, ему нужно организовать возможность, право доступа первым к деньгам, клиентам, право быстрее оформлять документы, брать земельные участки для последующих проектов на более удобных условиях, право быть быстрее. Это очень важный элемент, который работает на рынке. Если компании будут понимать, что тот, кто работает по закону, обладает ключевыми преференциями, они изменят формат работы", - уверен Микрюков.

Многое также зависит от подхода Нацбанка.

"Финрегулятор сейчас закрепился: 100 млрд тенге выделено на год для аккредитования по программе "7-20-25". Мы им не раз уже повторяли, что необходимо эту программу распространить на проекты, которые получили гарантию единого оператора – Казахстанской жилищной компании: рисков нет никаких, а желание застройщиков идти в КЖК и получать гарантию будет в разы выше". Виктор Микрюков

Что касается упомянутой нехватки инженерных сетей, спикер предлагает финансировать их строительство:

"В январе застройщики стартовали девять объектов – это по всему Казахстану. В топе был Алматы – пять объектов. Астана – два, Шымкент – один, Актобе – один. Раньше баланс показывал, что стартуют не менее 15 объектов по всему РК в месяц. А сейчас идет падение. Это падение приведет к тому, что будут высвобождаться рабочие места, а это очень пагубно, и нам нельзя допустить безработицы. Без "инженерки" мы не можем развивать дальше строительство, задействовать наших людей, и околостроительная отрасль не сможет генерировать дополнительный доход. Те же магазинчики у дома, продающие обои, не смогут найти своего покупателя, потому что жилья будет строиться меньше, а основной покупатель сантехники, отделочных материалов – те, кто только купил квартиру в новостройке".

Позитивные перемены сулит также разработанная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства поправка, касающаяся прямого выкупа акиматами жилья у застройщиков с последующим предоставлением очередникам.

Подведем итог. С точки зрения эксперта, ситуация "сложная, но контролируемая".