Сколько иностранцев работают в Казахстане
Фото: pexels
В Казахстане работают 13 403 иностранца по состоянию на 1 марта. Официальные данные озвучили в Минтруда, сообщает Zakon.kz.
В Казахстане насчитывается 1640 работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу (ИРС). На предприятиях с участием ИРС работают более 409 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
Наибольшее количество работают:
- в сферах строительства – 5494 человека (41%);
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1455 человек (11%);
- профессиональной, научной и технической деятельности – 995 человек (8%);
- обрабатывающей промышленности – 889 человек (7%);
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 человек (5%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 3411 человек,
- Индия – 1685 человек,
- Турция – 1523 человека,
- Великобритания – 1073 человека,
- Узбекистан – 769 человек.
16 марта сенаторы внесли поправку в Трудовой кодекс. Теперь казахстанцев смогут вызывать на работу в праздники только с их согласия.
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