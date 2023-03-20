Сколько иностранцев работают в Казахстане

В Казахстане работают 13 403 иностранца по состоянию на 1 марта. Официальные данные озвучили в Минтруда, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане насчитывается 1640 работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу (ИРС). На предприятиях с участием ИРС работают более 409 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.



Наибольшее количество работают:

в сферах строительства – 5494 человека (41%);

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1455 человек (11%);

профессиональной, научной и технической деятельности – 995 человек (8%);

обрабатывающей промышленности – 889 человек (7%);

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 человек (5%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 3411 человек,

Индия – 1685 человек,

Турция – 1523 человека,

Великобритания – 1073 человека,

Узбекистан – 769 человек.

16 марта сенаторы внесли поправку в Трудовой кодекс. Теперь казахстанцев смогут вызывать на работу в праздники только с их согласия.

