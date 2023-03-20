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Сколько иностранцев работают в Казахстане

иностранцы, рынок труда Фото: pexels
В Казахстане работают 13 403 иностранца по состоянию на 1 марта. Официальные данные озвучили в Минтруда, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане насчитывается 1640 работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу (ИРС). На предприятиях с участием ИРС работают более 409 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Наибольшее количество работают:

  • в сферах строительства – 5494 человека (41%);
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1455 человек (11%);
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 995 человек (8%);
  • обрабатывающей промышленности – 889 человек (7%);
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 человек (5%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 3411 человек,
  • Индия – 1685 человек,
  • Турция – 1523 человека,
  • Великобритания – 1073 человека,
  • Узбекистан – 769 человек.

16 марта сенаторы внесли поправку в Трудовой кодекс. Теперь казахстанцев смогут вызывать на работу в праздники только с их согласия. 

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