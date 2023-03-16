Казахстанцев смогут вызывать на работу в праздники только с их согласия

16 марта сенаторы внесли поправку в Трудовой кодекс, согласно которой работодатели смогут вызывать сотрудников работать внеурочно только с их согласия, сообщает Zakon.kz.

Работодатели, по словам министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, не смогут привлечь сотрудников работать внеурочно без их согласия.

"Если работодатель будет привлекать вас на работу в праздничные дни или после рабочего дня, все это будет идти с согласия работника. Если вы согласны - то будете выходить на работу. Если нет - то тогда вы можете написать, что не согласны выйти, потому что это выходной. Или вы не можете после шести часов оставаться. Исключением являются места, которые соприкасаются с ЧС, системой здравоохранения. Работодатель как обычно представляет свое объявление, что, мол, завтра выходим на работу. И вы на его уведомление можете снизу написать, что не можете выйти". Тамара Дуйсенова

Журналисты поинтересовались, как это защитит работников, которые в случае несогласия будут отстаивать свои права - ведь их могут уволить по другим мотивам.

"Есть трудовой договор, где указано время работы. Эта норма будет в Трудовом кодексе. Каждый человек может отказаться или согласиться с обстоятельствами, в которых находится его предприятие. Поэтому мы оставляем право за работником". Тамара Дуйсенова

Поправка является сопутствующей к принятому на заседании новому Социальному кодексу.