"Барселона" празднует сотый успех в противостоянии с "Реалом" в Эль-Класико

В рамках игр чемпионата Испании каталонская "Барселона" на своей родной арене обыграла мадридский "Реал" со счетом 2:1. В истории встреч "сине-гранатовых" и "галактикос" это 100-я победа "Барселоны над "Реалом", сообщает Zakon.kz.

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Это был 253-ый матч в истории противостояния двух великих испанских клубов, где 100 раз успеха добивались каталонцы. Мадридцы одержали 101 победу, а в 52 поединках был зафиксирован ничейный результат.

El Barça llega a las 100 victorias contra el Madrid.



El saldo de los clásicos (253 partidos) está muy igualado:

101 victorias y 420 goles del Madrid

100 victorias y 415 goles del Barcelona

52 empates



Igualdad digna del mejor partido entre clubes del fútbol mundial. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 19, 2023

Накануне победу "Барселоне" принесли голы в исполнении Серджио Роберто и Франк Кессье.









Успех своих подопечных отметил наставник "Барселоны" - Хави.



"Мы доминировали, создавали больше моментов, доволен своими игроками, отдали все силы и усердно работали как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. У нас было больше моментов, думаю, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать. В целом мы превосходили соперника. Я до последнего не мог выбрать между Серджи Роберто и Франком Кессье. В итоге все отлично получилось, забили оба". Хави, главный тренер ФК Барселона

"Барселона" впервые за 11 лет победила "Реал" трижды подряд. Ранее, в нынешнем сезоне каталонский коллектив обыгрывал мадридцев в Кубке Испании (1:0) и в Суперкубке Испании (3:1).



"Провели хорошую игру и заслужили победу, но потеряли концентрацию и пропустили. Поединок был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, мы должны принять этот результат. Будем бороться до конца за победу в Ла Лиге. Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать". Карло Анчелотти, главный тренер ФК Реал

После победы над "Реалом", "Барса" оторвалась в турнирной таблице Ла Лиги. В их активе 68 очков после 26 игр, королевский клуб идет на второй позиции (56 баллов). На третьей строчке "Атлетико" (51 очко).





