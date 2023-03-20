Какой будет погода на Наурыз, рассказали синоптики

Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, погода ожидается солнечной и теплой.

"На юге и юго-востоке страны в области пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода, пройдут дожди с грозами", – рассказали синоптики.

По республике прогнозируются туманы, на юго-западе – пыльная буря, на юге и юго-востоке – усиление ветра.

Как отметили в РГП "Казгидромет", температура воздуха будет комфортной для этого времени года.