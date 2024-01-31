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Синоптики рассказали о погоде на февраль

О погоде на февраль рассказали синоптики Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на февраль 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды, в феврале на большей части страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы – в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и Жетысуской области, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Абайской областей.

"Количество осадков в феврале на большей части республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны – больше нормы. В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны – дождь, мокрый снег", – рассказали синоптики. 

Как отметили синоптики, прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.

По прогнозу в начале первой декады февраля на большей части ожидается снег, метель, в середине и в конце периода – осадки (дождь, снег).

"В начале февраля в горных районах южных областей республики прогнозируется временами сильный снег. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, голодными явлениями и усилением ветра до 15-28 м/с. В начале первой декады февраля на западе, а в середине декады на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха днем до положительных значений: в северной половине – до -3+2°С, в южной – до +5+15°С", – говорится в сообщении.

В конце первой декады февраля прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине, затем на остальной территории РК.

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