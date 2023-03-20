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В Казахстане разработали правила спасения людей при чрезвычайных ситуациях

МЧС разработало правила использования имущества при спасении людей Фото: МЧС РК
МЧС РК разработало Правила использования для спасения людей и в случае крайней необходимости средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что средства связи, транспорт, имущество и иные материальные средства используются в ходе проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и неотложных работ только для спасения людей и в случае крайней необходимости.

Случаи крайней необходимости наступают при непосредственной угрозе жизни и здоровью людей, возникшей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Использование средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, осуществляется спасателями аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, создаваемых на постоянной штатной основе или добровольных началах, говорится в документе.

Решение об использовании и сроках возврата спасателями средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, принимается руководителем ликвидации чрезвычайных ситуаций и оформляется приказами (распоряжениями).

На основании решения руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели принимают от руководителей организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средства связи, транспорт, имущество и иные материальные средства.

При этом указывается, что использование средств связи транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, не должно приводить к нарушению деятельности этих организаций.

Спасатели самостоятельно определяют перечень средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, необходимых для спасения людей и в случае крайней необходимости.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.


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