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Законодательство РК

Как будут работать операторы связи при ЧС: разработаны правила

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:18 Фото: unsplash
МЦРИАП разработало Правила формирования и предоставления операторами связи и владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, при чрезвычайных ситуациях, сообщает Zakon.kz.

Правила формирования и предоставления операторами связи и владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, агрегированных данных при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, вызванные стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, распространяются на всех операторов связи, осуществляющих деятельность на территории Казахстана и оказывающих услуги связи.

Предусматривается, что уполномоченный орган или оперативный штаб направляют запрос агрегированных данных операторам связи или владельцам сетей связи в зависимости от целей применения таких данных доступными способами (через информационные системы, интернет-ресурсы государственного органа).

Запрос направляется одним из следующих способов:

  • в электронном виде;
  • на бумажном носителе.

Агрегированные данные запрашиваются по местоположению абонентов, по количеству абонентов на заданной территории, по возрастной категории, половой принадлежности абонентов для устранения опасности жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

При направлении запроса в электронном виде или бумажном носителе указывается цель обращения, категории агрегированных данных, а также срок предоставления таких данных.

В свою очередь операторы связи формируют агрегированные данные по местоположению абонентов, по количеству абонентов на заданной территории, по возрастной категории, половой принадлежности абонентов для устранения опасности жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Затем предоставляют в адрес уполномоченного органа или оперативного штаба запрашиваемые данные в сроки и в порядке, указанные в запросе.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, а также устранения опасности жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды, уполномоченный орган передает агрегированные данные республиканским службам гражданской защиты.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

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