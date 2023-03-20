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265 млн тенге штрафа должны выплатить осужденные за коррупцию сотрудники Управления экологии Алматы

Должностные лица Управления экологии осуждены за коррупцию Фото: Zakon.kz
В Алматы за коррупцию осуждены должностные лица Управления экологии, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда №2 Медеуского района Алматы за получение взятки (ст.366 УК) осужден вр.и.о. заместителя руководителя Управления экологии и окружающей среды города Алматы Жексембаев М. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн. тенге (30-тикратный размер взятки).

"За дачу взятки (ст.367 УК) также приговорены к штрафам в сумме более 73 млн и 64 млн тенге руководители ТОО "Экосервис-С" Беркинбаев Г. и ТОО "Компания Стройтекс" Мапаев А. За посредничество во взяточничестве (ст.368 УК) менеджер ТОО "Eco Almaty" Рахым Б. к штрафу в размере 32 млн тенге", – рассказали в Антикоре.

Как отметили в ведомстве, общая сумма штрафа для осужденных составила более 265 млн тенге.

Также их пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

"Должностное лицо Управления экологии и окружающей среды Жексембаев М. путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ТОО "Реннесанс плюс" Беркинбаева Г. денежные средства около 5 млн тенге за предоставление земельных участков на территории жилых комплексов Алматы для сбора и сортировки твердо-бытовых отходов". Антикоррупционная служба

Жексембаев М. также получил взятку в размере более 3 млн тенге от директора ТОО "Компания Стройтекс" Мапаева А. через посредника Рахым Б. за общее покровительство по ранее заключенному договору о государственных закупках на разработку ПСД административного здания Управления экологии и окружающей среды города Алматы.

В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу).

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Анастасия Стативкина
Антикор Алматы
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