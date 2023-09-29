Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экс-главу Управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции

Экс-главу управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции Фото: pixnio
Экс-руководителя Управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, он подозревается в пособничестве предпринимателям в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.


"В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге", – говорится в сообщении. 

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Ранее стало известно, что чиновник Минсельхоза нанес ущерб государству почти на 8 млн тенге. 

Читайте также

Новый председатель появится у "Казатомпрома"
Новый председатель появится у "Казатомпрома"
В Мангистауской области дорога станет платной
В Мангистауской области дорога станет платной
Казахстан США визы процедура
Упростят ли процедуру получения визы в США
Анастасия Стативкина
Антикор Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления