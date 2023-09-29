Экс-главу Управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции

Экс-руководителя Управления земельных отношений Алматы подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, он подозревается в пособничестве предпринимателям в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.





"В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге", – говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Ранее стало известно, что чиновник Минсельхоза нанес ущерб государству почти на 8 млн тенге.