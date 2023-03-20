Алькарас отобрал у Джоковича титул первой ракетки мира

Испанец Николас Алькарас вернул себе титул лучшего теннисиста планеты, которым некоторое время владел 22-кратный победитель турниров "Большего шлема" - серб Новак Джокович, сообщает Zakon.kz.

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Лидером мирового рейтинга Карлос Алькарас стал после чемпионства на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан Уэллсе. На 20 марта испанец возглавил обновленный рейтинг ATP, с активом 7420 очков. Алькарас обогнал Новака Джоковича (7160), который пропускал соревнования в США из-за запрета американского правительства его въезд в страну.









Финалист турнира в Индиан Уэллсе, россиянин Даниил Медведев (4330) поднялся на одну позицию рейтинга и занимает ныне место в топ-5. Стоит отметить, что перед данным "Мастерсом" российский теннисист выиграл подряд три титула ATP, и шел на серии 19 побед кряду. И только Алькарас смог прервать эту серию.

Взять реванш Медведев сможет уже в ближайшую неделю, когда стартуют крупные состязания на кортах американского Майами - АТР 1000.