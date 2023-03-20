Во сколько обойдется праздничный стол к Наурызу

Корреспонденты Zakon.kz разбирались, в какую сумму обойдется праздничный стол к Наурызу в разных концах страны.

Восток – дело недешевое

Без малого 46 тысяч тенге – на такую сумму можно накрыть праздничный стол на Наурыз на Востоке Казахстана. Но это чек самого скромного застолья, которое все же можно будет назвать праздничным и новогодним.







Цены на продукты росли весь 2022 год "не по дням, а по часам" – и продолжают это делать и в году 2023-м.







Для расчета мы взяли самое скромное меню праздничное стола в расчете на четырех членов одной семьи. В него вошли Наурыз-коже и бешбармак, а на чайный стол, собственно, чай, баурсаки и традиционные сладости казахской национальной кухни: изюм, орешки, курага, курт, жент, иримшик и, конечно, кумыс.





Итак, начнем, по традиции, с Наурыз-коже. Рецепт его одновременно прост и в тоже время в каждом доме его готовят по-разному. Главное условие – Наурыз-коже должен состоять из семи ингредиентов. На Востоке Казахстана чаще всего для его приготовления используют конину или казы, воду, айран, муку или лапшу домашнего приготовления, пшено или перловку, бидай и соль.





Теперь ориентируемся на цены. Конина на Востоке стоит 2800 тенге за килограмм, а казы от 5 до 5,5 тыс. тенге. Литр айрана обойдется в 460 тенге, мука стоит 280-285 тенге за килограмм, кесешка бидая и пшена продается по 400 тенге за штуку, соль найдется в каждом доме. Но на всякий случай заложим и ее стоимость – 80 тенге за пачку весом в 1 кг.





Итого, стоимость Наурыз-коже может варьироваться от 4165 тенге, если хозяйка использует конину, до 6865 тенге, если в праздничное блюдо положили казы.





Теперь приступим к горячему. Безусловно, это должен быть всеми любимый бешбармак. На востоке беш любят пожирнее и не скупятся на мясо. Самый роскошный бешбармак должен состоять из трех сортов мяса – казы, карта и жая. На рынках ВКО и Абайской области казы стоит 5-5,5 тыс. тенге, жая – 4500 тенге и карта – 2000 тенге за килограмм.





Современные хозяйки сейчас предпочитают использовать готовые кеспе в пачках. Их стоимость составляет приблизительно 300-350 тенге за пачку. Ну а если есть время и желание, то, конечно, предпочтительнее сделать сочини собственными руками. Тут все просто: вода, соль, яйцо и мука. Вот и все, что для этого требуется. Разумеется, такой беш будет и дешевле (правда, не намного), и, что главнее, вкуснее.





Остается нарезать полукольцами пару крупных луковиц (а это примерно 800 г, то есть около 270-280 тенге), сварить их с добавлением лаврового листа, душистого перца горошком, перца и потом украсить пучком зеленой петрушки. Стоит он на Востоке 300 тенге.





Таким образом, бешбармак для праздничного стола к Наурызу обойдется для семейного бюджета около 13 тыс. тенге.





Ни один из праздников не обходится без пышных вкусных баурсаков. Рецептов этого блюда бабушки востока знают превеликое множество! Остановимся на традиционных больших пышных баурсаках, приготовленных на основе кефира или айрана. Для их приготовления нужно 450 миллилитров кефира, килограмм муки 2 яйца, 340 мл растительного масла, 50 г сахара-песка и по 1 чайной ложке соды и соли.





В продуктовых магазинах Восточного Казахстана цены на эти продукты примерно таковы:

кефир – 460 тенге за литр,

мука – 285 тенге за килограмм,

яйцо – 52-60 тенге за штуку,

растительное масло – 1000 тенге за литр, сахар – 500 тенге за килограмм.

Исходя из калькуляции, выводим стоимость порции баурсаков для чайного стола – 957 тенге.



Остается подсчитать затраты на сервировку чайного стола. Изюм – 2200-2500 тенге за килограмм, орешки – 1800 тенге, курага – 4300 тенге. Кроме того, на стол ставят жент – 2600, катык – 1200, еремшик – 2800 и, в обязательном порядке, кумыс – 1300 за литр.





Кроме того, на востоке любят побаловать гостей различными сортами курта: из коровьего, овечьего, козьего и даже верблюжьего молока. Их стоимость на рыке варьируется от 2500 до 4500 тыс. тенге за килограмм.





Для приготовления некоторых блюд казахской кухни на Востоке используют жидкий курт – 2600 тенге (его добавляют иногда в Наурыз-коже), тары – 400 тенге за одну кесешку, тары талканы – 400 тенге, бидай талканы – 300 тенге и бидай – 400 тенге за кесешку.





Подбивая дебет с кредитом, можно сказать, что праздничный стол на Наурыз на Востоке Казахстана можно накрыть, имея в кармане 45 922 тенге. Но это при условии, если хозяйки будут еще на этапе покупки продуктов питания четко отмеривать количество граммов по каждому продукту, чтобы, как говорится, не переплачивать лишнего.





В Шымкенте дороже всего обойдется бешбармак

Наурыз коже обычно готовят из семи ингредиентов. Каждый ингредиент имеет свое значение. Для расчета индекса блюда мы возьмем его традиционный рецепт. Для этого нам нужно:



Курт (сухой кисломолочный продукт) - 1 упаковка;

Кефир — 1 л.;

Лапша – 300 гр.;

Кукурузная крупа — 400 гр.;

Пшеничная крупа — 400 гр.;

Перловая крупа — 400 гр.;

Мясо конины – 500 гр.

Закупаться мы будем на одном из рынков Шымкента. Пройдясь по базару, можно понять, что ингредиенты Наурыз коже в этом году бьют по карману шымкентцев. Полкило конины подскочило до 1450 тенге. Заметно в цене выросла и лапша — 800 тенге за упаковку. Недешево стоят и крупы: пшено — 450 тенге, перловка — 650 тенге, кукуруза — 580 тенге. За литр кефира придется отдать 350 тенге, а вот упаковка курта стоит 180 тенге. Чтобы приготовить кастрюлю Наурыз коже, придется оставить на рынке 4460 тенге.





Фото: Zakon.kz

А вот баурсаки обойдутся чуть дешевле. Мука на рынках Шымкента стоит 850 тенге, килограмм сахара 450 тенге, а яйца в среднем 650 тенге за лоток. Литр домашнего молока шымкентцы могут купить за 270 тенге, сухие дрожжи за 170 тенге, пачка соли стоит 120 тенге. Дороже всего обойдется растительное масло для фритюра, его можно приобрести за 1070 тенге. В итоге, чтобы поставить на стол баурсаки, домохозяйки Шымкента должны потратить в среднем 3580 тенге.







Дороже всего обойдется шымкентцам в этом году главное блюдо — бешбармак. Для его приготовления нужно купить конину, казы, картошку, лук репчатый и жайма. При этом тесто для бешбармака можно замесить самостоятельно. Три килограмма конины нам обойдется в 8700 тенге, килограмм казы стоит 3700 тенге. Пол кило картошки – 150 тенге, пару луковиц можно приобрести за 100 тенге. Две пачки готового теста в среднем 800 тенге. Бешбармак обойдется в 13450 тенге. Готовили мы все блюда из расчета на 5 персон.





Сэкономить время можно будет, купив готовые десерты. Так, например в кондитерских Шымкента самый бюджетный торт стоит от 6000 тенге. Цена самого дорогого достигает 8900 тенге.





В Туркестане цены чуть ниже шымкентских

Жители Туркестана предпочитают готовить бешбармак из баранины. Поэтому для главного блюда нужно приобрести баранину, голову барана, готовое тесто и лук для подливы. Три килограмма баранины на рынках Туркестана стоит 7200 тенге, голова барана около 3000 тенге. Две пачки жаймы можно купить за 600 тенге, а вот несколько штук лука за 80 тенге. Итого – 10880 тенге.





Наурыз коже обойдется туркестанцам в 3920 тенге. Полкило конины можно купить за 1600 тенге. А вот крупы на рынках стоят недорого: пшено — 350 тенге, перловка — 480 тенге, кукуруза — 450 тенге. Упаковку лапши можно приобрести за 680 тенге. Сэкономить можно на молочных продуктах, литр домашнего кефира стоит 220 тенге, а упаковка курта 140 тенге.





Килограмм готовых баурсаков в пекарне или кондитерской стоит 500 тенге. Приготовить самостоятельно обойдется дороже. Так, например, мука на рынках Туркестана стоит 680 тенге, килограмм сахара 370 тенге, а яйца в среднем 570 тенге за лоток. Домашнее молоко можно приобрести на рынке за 200 тенге, а упаковку сухих дрожжей и соли за 130 тенге. Литр растительного масла 860 тенге. В среднем, домашние баурсаки обойдутся в 2940 тенге.





Казахский десерт из пшена жент – самое бюджетное угощение на столе. Для приготовления жента нам нужно: пшено, сахар и сливочное масло. Килограмм пшена продают на рынках Туркестана по 350 тенге, сахарный песок 370 тенге, а бюджетное сливочное масло 320 тенге. В итоге, вкусные безглютеновые конфеты обойдется жителям Туркестана в 1040 тенге.





Северянам придется раскошелиться

Петропавловцы могут купить Наурыз-коже в общепите – 1 литр праздничного блюда стоит от 1800 до 4500 тенге. Но во многих семьях предпочитают все-таки домашнее приготовление.







Литр айрана обойдется примерно в 300 тенге. Пшеничная крупа – 250 тенге, рис – от 650 до 850 тенге. Для приготовления используют так называемый "жидкий курт". На рынках Петропавловска его продают примерно по 3800 тенге. Самым основным ингредиентом является мясо конины. Жая – 3800 за килограмм, шужук – 4500 тенге. Если добавлять еще и копченую конину, то нужно потратить еще минимум 6500 за килограмм деликатеса.





В итоге праздничный суп на 6 персон обойдется примерно в 10 тысяч тенге.





Для бешбармака на праздничный дастархан обычно используют также конину. Жая – стоит 3800 тенге за килограмм, казы – 3700 тенге, шужук – 4500 тенге, казы в кишке – 4700 тенге за килограмм. Килограмм картофеля – 150 тенге, мука – 350 тенге за килограмм. На те же 6 персон блюда обойдется примерно 25 тысяч тенге.





Самый дорогой ингредиент для баурсаков – растительное масло. Его можно купить примерно за 1200 тенге литр, мука – 350 тенге килограмм, пачка дрожжей – 150 тенге.





На праздничный стол подают много сладостей. Особой популярностью пользуются орехи и сухофрукты. Полукилограммовый набор орехов самых популярных видов в упаковке можно купить за 1800 тенге. Килограмм очищенного грецкого ореха стоит от 3500 до 4500 тенге. Фундук – 4800 тенге, кешью – 6500 тенге. Белый изюм – от 3400 до 3500 тенге, цена черного – до 6500 тенге. Курага от 4500 тенге. Вяленые персики – 6800 тенге, слива в сиропе с косточкой – 3500 тенге. Финики – от 1900 тенге.





Популярные конфеты – фрукты в шоколаде можно купить за 4500 тенге килограмм. Цена прочих шоколадных конфет варьируется от 2500 тенге и выше.





Фото: Zakon.kz

Кумыс можно купить за 110 тенге за литр.



В итоге праздничный дастархан с качественными продуктами и деликатесами на шестерых гостей обойдется в пределах 50 тысяч тенге.



Запад примерно в средней ценовой категории

В Уральске, отмечая Наурыз, нужно потратить на каждого гостя в среднем от 4200 тенге. Хотя сумма может разниться в зависимости от кошелька.







Повар одного из уральских ресторанов по имени Денис рассчитал буквально в граммах сколько и каких продуктов необходимо, чтобы собрать за своим столом 22 марта компанию из 5-6 человек.





Итак, для бешбармака, с учетом количества гостей, необходимо 500 граммов муки, яиц – 3 штуки, мясо говядина - 1,5 килограмма мякоти и 1,5 килограмма казы (это самое маленькое кольцо). Также нужны лук – 300 граммов репчатого, картофель – 1 кг, лук зеленый – 100 граммов. Для выпечки баурсаков понадобится 500 граммов муки, молоко 0,5 литра.





Чтобы сварить Наурыз-коже, придется купить айран – 0,5 л, кефир – 0,5 л, молоко - 0,5 л, "Тан" – 1 л, мясо отварное – 100 граммов, перловку или геркулес – 100 граммов, курагу – 100 граммов, изюм – 100 граммов.





Шеф-повар посоветовал на праздничный стол подать свежую нарезку из овощей: огурцы – 300 граммов и помидоры – 300 граммов, а также нарезку из сыра – 300 граммов, колбасы – 300 граммов.





Не обойтись на столе на Наурыз без сливок – 300 мл, талкана и тары – по 200 граммов.





К чаю на компанию можно подать финики – 200 граммов, курагу – 200 граммов, чернослив – 200 граммов, сахар-рафинад – 300 граммов, конфеты – 500 граммов, курт – 200 граммов и традиционно – пирог-сметанник.





На десерт: яблоки – 1 килограмм, виноград – 500 граммов, мандарины - 500 граммов.





К традиционному чаю по-казахски нужна пачка чаю – 200 граммов и топленое молоко – 500 мл.





Бешбармак на компанию из 6 человек обойдется в Уральске в среднем в 10 с небольшим тысяч тенге.

Баурсаки, с учетом только основных ингредиентов, можно приготовить за 350 тенге.





Наурыз-коже, по рецепту шеф-повара, будет стоит 2150 тенге.





Нарезка из свежих овощей – это плюс еще 655 тенге из вашего кошелька, нарезка из сыра и колбасы – 2200 тенге.





Традиционные лакомство на столе в Наурыз – талкан и тары со свежими сливками. Эти угощения для дастархана на 6 персон можно купить на рынке в Уральске за 740 тенге.





Затраты на хороший индийский или пакистанский чай с топленым молоком составят 1840 тенге.





Сладости к чаю – это еще плюс 2850 тенге. Фрукты на праздничном столе – 1400 тенге.





Самый дешевый пирог сметанник в городе стоит 570 тенге. Но уважающие себя хозяйки угощать таким пирогом гостей не станут, популярностью в Уральске пользуются сметанники с натуральным творогом – по цене 2800 тенге за штуку.





Итого, чтобы собрать у себя компанию из 6 человек и отметить Наурыз, семье из Уральска нужно 25000 тенге (с учетом дорогого пирога-сметанника и округления всех сумм).





Хотя отмечать в маленькой компании не принято, за столом собирается компания минимум в 10 человек.





И это значит, что продуктов нужно покупать вдвое больше, соответственно и затраты рядовой уральской семьи, которая решит отметить праздник вместе со своими родными, вырастут вдвое и составят 50000 тенге.





Авторы: Екатерина Гуляева, Карина Адильбекова, Инна Литвиненко, Светлана Макарова



