Сколько стоит накрыть праздничный стол к Наурызу

Главный весенний праздник Наурыз казахстанцы отмечают с большим размахом. Zakon.kz посчитал, в какую сумму обойдется приготовление традиционных праздничных блюд в 2025 году и насколько подорожали продукты в стране по сравнению с прошлым 2024-м.

Наурыз – один из самых значимых праздников в Казахстане, символизирующий обновление природы и начало нового года по солнечному календарю. В этот день семьи собираются за праздничным столом, чтобы отметить праздник традиционными блюдами, среди которых наурыз коже, бешбармак, баурсаки, жент и прочие угощения. Мы подсчитали, во сколько в среднем обойдется покупка и приготовление классических блюд.

Стоимость праздничного стола

Главное праздничное блюдо – наурыз коже. Это сытный суп, содержащий семь ингредиентов, символизирующих благополучие. Как правило, он состоит из воды, мяса, круп, молочных продуктов и соли.

Усредненная стоимость продуктов для приготовления наурыз коже с учетом данных БНС АСПИР РК (на февраль 2025 года) следующая:

конина (с костями) – 3000 тг/кг;

крупы (рис – 640 тг/кг, перловка – 400 тг/кг, пшено – 500 тг/кг);

вермишель – 632 тг/кг;

пастеризованное молоко 2,5% – 420 тг/л;

кефир 2,5% – 450 тг/л;

соль – 76 тг/кг.

Таким образом, без учета стоимости воды приготовление наурыз коже на 4-5 человек в домашних условиях обойдется примерно 4000–5000 тенге в зависимости от состава. В прошлом году приготовить наурыз коже можно было чуть дешевле.

Фото: gov.kz

Следует отметить, что цены на различные ингредиенты могут отличаться в зависимости от города/региона и конкретного продукта.

Следующее традиционное праздничное блюдо – бешбармак. Он состоит из отварного мяса (обычно конина или говядина, казы, карта, жая) и специальной лапши:

говядина (с костями) – 2800 тг/кг;

конина (с костями) – 3000 тг/кг;

казы – 5 000–5 500 тг/кг;

жая – 6000 тг/кг;

карта – 2 000 тг/кг;

готовая лапша – 300–400 (упаковка 200–250 грамм).

Общая стоимость бешбармака для 4-5 человек составит около 7000-7500 тенге.

Фото: gov.kz

Баурсаки и чайный стол – важный элемент праздничного стола, включающий в том числе традиционные сладости (жент, иримшик, балкаймак) и баурсаки.

Средняя стоимость ингредиентов для баурсаков:

сахар – 393 тг/кг;

мука высшего сорта– 420 тг/кг;

молоко – 420 тг/литр;

подсолнечное масло – 783 тг/литр;

соль – 76 тг/кг;

сухие дрожжи – 6720 тг/кг.

Примерная стоимость одного килограмма баурсаков по этому рецепту составит около 950 тенге. Цены на сладости могут также варьироваться довольно существенно в зависимости от региона и места покупки.

Фото: Zakon.kz

Многие кондитерские предлагают купить подарочные наборы, состоящие из традиционных сладостей. К примеру, стоимость коробки жента в шоколаде обойдется в среднем в 2500-5000 тенге, стоимость упаковки классического лакомства обойдется примерно в 1000-1200 тенге.

Иримшик, балкаймак-ботакан, или так называемый десерт рафаэлло в виде шариков, обойдется в среднем в 1500-2000 тенге за коробку 200-300 граммов.

Добавим, что традиционные напитки на Наурыз – это кумыс и шубат. Их стоимость в среднем начинается от 1500 тенге за литр. Следовательно, общая стоимость праздничного дастархана к Наурызу для компании из 4-5 человек составит порядка 20 тыс. тенге без учета других блюд.

Еще раз подчеркнем, что стоимость праздничного стола к Наурызу зависит от региона и состава блюд. В среднем полноценное застолье на большую компанию обойдется в 45 000-50 000 тенге.

Цены в кафе и ресторанах

Несмотря на то, что празднование Наурыза обычно проходит в кругу семьи, некоторые казахстанцы предпочитают отмечать главный весенний праздник в ресторанах и кафе.

В различных городах Казахстана рестораны предлагают разнообразные программы и меню для празднования Наурыза. Цены варьируются в зависимости от уровня заведения, предлагаемого меню и развлекательной программы.

Традиционные блюда, такие как наурыз коже и бешбармак, которые занимают центральное место на праздничном столе, стоят в заведениях: наурыз коже около 3000 тенге, бешбармак обойдется в 4000-5000 тенге.

Средние цены на различные блюда находятся в диапазоне от 2500 до 5000 тенге на человека. Обратим внимание, что с 21 по 23 марта многие рестораны организуют также праздничные мероприятия и специальную программу для гостей. При планировании празднования рекомендуется заранее уточнять меню и стоимость в выбранном ресторане, чтобы обеспечить себе и своим близким приятное времяпрепровождение.

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