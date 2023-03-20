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Подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних покончил с собой в Мангистау

Подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних покончил с собой в Мангистау Фото: pexels
В Мангистауской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек в возрасте 16 и 12 лет. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, мужчина покончил с собой в полицейском участке, выпрыгнув из окна.

Согласно данным полиции, 5 февраля 2023 года жительница Мангистауской области обратилась в полицию с заявлением по факту изнасилования двух несовершеннолетних девочек: 16 и 12 лет.

В ходе опроса выяснилось, что подозреваемым оказался близкий знакомый родителей девочек. Он насиловал девочек на протяжении 4 лет.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ч.4 статье 120 УК РК ("Изнасилование, совершенное неоднократно"). Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование".Пресс-служба ДП Мангистауской области

Мужчина, как уточнили в полиции, признал свою вину. Но после выпрыгнул из окна полицейского участка.

Спустя несколько дней он скончался в больнице.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили в полиции.

22 февраля сообщалось о том, что в Жетысуской области педофил получил пожизненный срок.

Анастасия Московчук
Мангистауская область
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