Какую литературу издали в Казахстане в 2022 году за счет республиканского бюджета
Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта представило общий список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы, сообщает Zakon.kz.
Всего было издано 188 книг преимущественно на государственном языке.
В числе изданных книг:
- Аруана (поэма) Маралтай Райымбекұлы
- "Семсер жүзіндегі серт" роман трилогия Ыбырайымұлы Әділбек
- "Салық Зиманов".5 томдық, Ғарифолла Әнес Қабдолқайырұлы
- "Биология". Балаларға арналған энциклопедиялық анықтамалық Аманбаева Махаббат Батырғалиқызы
- "В небе он был неустрашим. Талгат Бегельдинов" Бегельдинова Орындибике
- Правда о государственной границе Республики Казахстан Аманжолова З.А., Атанов М.М., Турарбеков Б.Ш.
- "Руханият" Тойбек Жұлдыз
- Анатомия героизма. Неизвестная война Маншук Тажмуратов Максот
- Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). (31 том) разных авторов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 апреля.
Документ реализован в рамках Дорожной карты по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год, раздел "Приобретение, издание и распространение социально значимых видов литературы".
Так, на повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела было выделено 58 931 724 тыс. тенге.
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