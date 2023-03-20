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Какую литературу издали в Казахстане в 2022 году за счет республиканского бюджета

какие книги изданы в 2022 году за счет бюджета Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта представило общий список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы, сообщает Zakon.kz.

Всего было издано 188 книг преимущественно на государственном языке.

В числе изданных книг:

  • Аруана (поэма) Маралтай Райымбекұлы
  • "Семсер жүзіндегі серт" роман трилогия Ыбырайымұлы Әділбек
  • "Салық Зиманов".5 томдық, Ғарифолла Әнес Қабдолқайырұлы
  • "Биология". Балаларға арналған энциклопедиялық анықтамалық Аманбаева Махаббат Батырғалиқызы
  • "В небе он был неустрашим. Талгат Бегельдинов" Бегельдинова Орындибике
  • Правда о государственной границе Республики Казахстан Аманжолова З.А., Атанов М.М., Турарбеков Б.Ш.
  • "Руханият" Тойбек Жұлдыз
  • Анатомия героизма. Неизвестная война Маншук Тажмуратов Максот
  • Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). (31 том) разных авторов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 апреля.

Документ реализован в рамках Дорожной карты по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год, раздел "Приобретение, издание и распространение социально значимых видов литературы".

Так, на повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела было выделено 58 931 724 тыс. тенге.

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