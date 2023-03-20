Какую литературу издали в Казахстане в 2022 году за счет республиканского бюджета

Министерство культуры и спорта представило общий список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы, сообщает Zakon.kz.

Всего было издано 188 книг преимущественно на государственном языке.

В числе изданных книг:

Аруана (поэма) Маралтай Райымбекұлы

"Семсер жүзіндегі серт" роман трилогия Ыбырайымұлы Әділбек

"Салық Зиманов".5 томдық, Ғарифолла Әнес Қабдолқайырұлы

"Биология". Балаларға арналған энциклопедиялық анықтамалық Аманбаева Махаббат Батырғалиқызы

"В небе он был неустрашим. Талгат Бегельдинов" Бегельдинова Орындибике

Правда о государственной границе Республики Казахстан Аманжолова З.А., Атанов М.М., Турарбеков Б.Ш.

"Руханият" Тойбек Жұлдыз

Анатомия героизма. Неизвестная война Маншук Тажмуратов Максот

Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). (31 том) разных авторов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 апреля.

Документ реализован в рамках Дорожной карты по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год, раздел "Приобретение, издание и распространение социально значимых видов литературы".

Так, на повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела было выделено 58 931 724 тыс. тенге.