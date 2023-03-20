Бокс на родной земле: Тураров vs Менесес

21 марта состоится исторический бой для Казахстана. Действующий чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе мексиканец Алехандро Менесес прилетает в Алматы, чтобы встретиться на ринге с претендентом на титул Жанкошем Тураровым.

Как Казахстан готовится к встрече чемпиона, читайте в нашем материале.



Предстоящий бой можно по праву назвать беспрецедентным для Казахстана. Это первый случай, когда действующий чемпион мира будет защищать свой пояс не на родной Земле, и не на нейтральной территории, а на территории претендента. Помимо звездных бойцов в этот день на ринг выйдут 12 пар казахстанских боксеров, чтобы "подогреть" зрителей к предстоящему поединку. Организаторами турнира выступает группа компаний MOVIDA, одним из направлений которой является спортивный промоушн. На вопрос "Почему до этого в Казахстане не проводились бои подобного уровня?" представители MOVIDA ответили следующим образом.

"Надо понимать, что организация любого масштабного мероприятия стоит больших денег, тем более когда речь идет о приглашении зарубежного именитого боксера. В сумму закладывается его гонорар, перелет, проживание, и это не считая расходов на аренду локации, организацию трансляции, оборудование, приобретение лицензий и прочее. Главная проблема казахстанского бокса заключается в отсутствии финансирования молодых спортсменов и, в целом, зрелищных поединков. Все делается за счет организаторов и их партнеров".

Отметим, что это не первый их опыт проведения крупных боев. Ранее, в декабре 2022, они уже организовывали масштабный турнир c трансляцией на стримминговой платформе боксерских боев DAZN, охватывающей более чем 200 стран мира. Этот поединок также не станет исключением - трансляцию на DAZN можно будет посмотреть на английском языке, а также на телеканале Хабар на казахском и русском языках.

"Привоз действующего чемпиона мира в Казахстан - это новый уровень. Все привыкли, что такие бои, как правило, проводятся в Вегасе либо в Лондоне, а этот раз, на нашей земле. Помимо прочего, это шанс для каждого участвующего боксера показать себя на сто миллионную аудиторию DAZN. Мы хотим, чтобы казахстанских бойцов знали во всем мире, и предоставляем им возможность проявить себя". Основатель MOVIDA promotions Калдияров Алимжан Даниярович

Бой состоится на территории алматинского дворца спорта и культуры Almaty Arena. Для удобства зрителей на арене будет установлено дополнительное световое и звуковое оборудование, медиакуб и 3 медиастроки. Планируется полная посадка зала в почти 13 000 человек. Вот как объясняют подобный ажиотаж партнеры предстоящего боя - международная беттинг компания Parimatch Kazakhstan.





"Бокс - популярный вид спорта в Казахстане. Наших бойцов знают и любят по всему миру. Стоит ли говорить, что бой подобного уровня - это долгожданное событие для нашей страны. Не всегда возможно лично поболеть за своих за границей, а здесь вот они - совсем рядом. Под этот повод прекрасно подходит позиционирование нашего бренда Parimatch, а слоган бренда как нельзя лучше отражает эмоции "Всем спорт!", ведь спорт, действительно, должен быть доступен каждому", - подчеркнула Надежда Рязанцева, директор по бренд-маркетингу Parimatch Kazakhstan.

Первая встреча боксеров и стердаун состоятся 20 марта на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою.