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Синоптики прогнозируют на большей части Казахстана ясную погоду 21 марта

Синоптики прогнозируют на большей части Казахстана ясную погоду в субботу Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на южной части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.

Как отметили синоптики, ночью на юге – сильные осадки (дождь, снег), а на большей части РК под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков.

По республике сохраняется туман, на западе, в южной половине – усиление ветра, днем на западе – пыльная буря, на юге страны – гроза. 

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -16-18°С, днем -1-3°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +9+11°С.

В Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

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