Стали известны соперницы Рыбакиной и Путинцевой на женском "Мастерсе" в Майами
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Чемпионка турнира WTA 1000 Indian Wells Елена Рыбакина пропускает стартовый раунд соревнований в Майами. Она вступает в борьбу со второго круга, где сыграет с победителем поединка Анна Калинская (Россия, №64 WTA) и Виктория Хименес Касинцева (Андорра, №171 WTA). Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте турнира в Майами встретится с канадкой Ребеккой Марино (№83 WTA).
Пока наши девушки готовят ракетки, вечером 20 марта первым попробует свои силы представитель Казахстана в мужской сетке квалификации "Мастерса" Тимофей Скатов. Теннисиста из Петропавловска будет экзаменовать опытный 31-летний эквадорец Эмилио Гомес, который входит в топ-100 мирового рейтинга.