ОБСЕ: Ряд элементов в организации выборов в Казахстане оценивается положительно

Свои выводы по итогам наблюдения за выборами в Казахстане озвучили представители мисси международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передает Zakon.kz.

Как отметила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Ирен Чараламбидес, нормативно-правовая база РК претерпела ряд изменений с учетом предыдущих рекомендаций ОБСЕ. Были внесены изменения, расширяющие выбор для избирателей.



"Существуют определенные элементы, которые вызывают у нас положительную реакцию. Но, тем не менее, наличие административных препон влияет на качество кампании и ограничивает возможности некоторых кандидатов-самовыдвиженцев. Также хотела бы обратить ваше внимание на практику снятия с регистрационного учета, которая внесла неопределенность в части участия отдельных кандидатов в кампании". Ирен Чараламбидес

Она отметила, что в целом органы, которые занимались организацией и проведением выборов хорошо подготовились, кампания прошла относительно гладко. При этом Ирен Чараламбидес заявила, что имели место нарушения, которые были зафиксированы во время подсчетов и подведения итогов.

Помимо этого представительница ОБСЕ обратила внимание на отсутствие острых критических репортажей в период предвыборной гонки. Эксперты БДИПЧ связывают это с высоко распространенной среди казахстанских СМИ самоцензурой.

Еще одно замечание касалось представленности женщин в предвыборной гонке.

"Мы заметили, что женщины остаются недостаточно представленными в рамках предвыборной кампании, а меры по продвижению участия женщин в общественной и политической жизни – ограничены. Женщины составляли 29% всех кандидатов в пропорциональной системе и 20% – в рамках выборов по мажоритарной системе. Я надеюсь, что женщины в будущем будут более широко представлены в общественных и политических институтах". Ирен Чараламбидес

По ее словам, эксперты ОБСЕ стали свидетелями положительных изменений в Казахстане, но еще многое предстоит сделать. Со своей стороны представители организации обещают оказывать активное содействие.

На избирательных участках в день голосования работали более 300 наблюдателей ОБСЕ.