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Си Цзиньпин прилетел в Россию

Си Цзиньпин прибыл в Россию Фото: pixabay
Самолет главы КНР Си Цзиньпина приземлился в аэропорту "Внуково" в Москве, сообщает Zakon.kz.

Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин приземлился в Москве, сообщает РИА Новости.

Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином ожидается в Большом Кремлевском дворце в 18:00 по времени Астаны.

Это первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок, она продлится с 20 по 22 марта.

В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, подпишут ряд документов.

Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.

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Россия Цзиньпин Си
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