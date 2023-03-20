"Один точный удар и все закончится": прогноз эксперта на бой Жанкоша Турарова

В ночь с понедельника на вторник пройдет незабываемый вечер бокса с участием непобежденного казахстанского бойца Жанкоша Турарова, который выступит против чемпиона IBO в первом полусреднем весе Алехандро Менесеса.

Мнением о предстоящей схватке поделился Фараби Давлетчин, эксперт по боевым искусствам и амбассадор генерального партнера мероприятия Parimatch.



Жанкош Тураров

Наш соотечественник, Жанкош Тураров, отличается мощным нокаутирующим ударом. Можно сказать, он "бьет как Тайсон". О преимуществе его техники наглядно свидетельствует статистика: из 25-и боев 18 закончились нокаутом соперника. Также хочу отметить отличную работу ног и сильное кардио, позволяющие ему оставаться в движении на протяжении всех раундов.

В 2013 году он приехал в Майами, чтобы тренироваться под руководством Нельсона Лопеса. С тех пор Тураров завоевал немало достижений, включая титул чемпиона мира по версии NBA, который он завоевал в первом же раунде Нью-Йоркского боя 2016-го, отправив в нокаут бразильца Жоакима Карнейро. В 2019 году Тураров одолел аргентинца Мауро Максимилиано в бою за второстепенный титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. Эта победа стала 25-й по счету в его карьере и подняла его до 8-го места в рейтинге WBO в первой средней категории.

Алехандро Менесес

В статусе профессионального спортсмена Менесес, по прозвищу "El Tocino" или "Бекон", выходит на бои уже 11 лет. За это время он заработал 16 побед и 5 поражений. У него был непростой путь, были и взлеты, и падения. Но, несмотря на неудачи, в прошлом году он сумел отобрать пояс у непобедимого Сэмюэла Максвелла и стать чемпионом IBO. Мне нравится характер мексиканских боксеров, их главные черты — это неуступчивость и сильная выдержка. В какой-то степени они напоминают мне наших бойцов.

Прогноз

Анализируя бой Турарова и Менесеса, можно уверенно сказать, что схватка будет зрелищной. Я всем сердцем болею за нашего боксера и хотел бы, чтобы он закончил бой в своей манере — досрочно, смелым нокаутом.. Но Менесес — не простой боец. У него мощное кардио и волевой характер, о чем говорит его последний бой за титул. На мой взгляд, у Менесеса слабовата защита — это может сыграть на руку нашему спортсмену. Один точный удар, и все закончится победой. Мой прогноз 70 на 30 в пользу нашего боксера. Я обязательно буду смотреть бой и надеюсь, что казахстанская школа бокса возьмет верх над мексиканской!

Parimatch, официальный партнер Фараби Давлетчина, дает следующие коэффициенты на бой:

Жанкош Тураров - 1.08, Ничья - 23.00, Алехандро Менесес - 7.00