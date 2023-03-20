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ОБСЕ: В целом, участники предвыборной гонки вели активную и свободную кампанию

Выборы Фото: osce.org
19 марта в Казахстане прошли внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты. Своими выводами о процедуре избрания поделились в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает Zakon.kz.

Параллельно с активной предвыборной кампанией наблюдатели отметили ее поверхностное освещение в средствах массовой информации и отсутствие критических репортажей, что могло сказаться на способности избирателей сделать осознанный выбор.

"Несмотря на то, что органы по проведению выборов провели подготовку эффективно, а голосование в целом было организовано гладко, наблюдались значительные процедурные нарушения, а важные меры безопасности часто игнорировались во время подсчета голосов и подведения итогов, что подрывало прозрачность процесса", - сказано в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Между тем, подчеркивают эксперты, с момента проведения последних парламентских выборов в нормативно-правовую базу были внесены значительные изменения, учитывающие ряд предыдущих рекомендаций БДИПЧ. В том числе - обеспечение прямого избрания всех депутатов Мажилиса, разрешение кандидатам-самовыдвиженцам участвовать в выборах, смягчение требований к регистрации партий и снижение избирательного порога с 7 до 5 процентов. Однако в части рекомендаций, касающихся свобод на мирные собрания и выражения мнения в СМИ, еще предстоит работа.

"Подготовка к выборам проводилась эффективно и в установленные сроки. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) регулярно проводила заседания в прямом эфире и оперативно публиковала свои решения, демонстрируя транспарентность. Тем не менее, фактически, результаты обсуждались до начала официальных заседаний, что снизило прозрачность процесса принятия решений. В целом, занятия, организованные для комиссий нижестоящего уровня, на которых присутствовала МНВ БДИПЧ, были хорошо организованы и интерактивны, но процедуры подсчета голосов и подведения итогов не всегда выполнялись последовательно и своевременно".

В тексте также сказано, что ЦИК провела обширную и инклюзивную информационную кампанию для избирателей на казахском и русском языках. Было реализовано несколько положительных инициатив по облегчению доступа инвалидов к избирательному процессу.

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