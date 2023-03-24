Хватит сваливать: как в Казахстане борются со стихийными свалками и почему их не победить

На территории Алматинской области и окраинах Алматы несанкционированные свалки появляются каждую неделю. Бороться всеми силами с ними пытаются местные жители, общественники и чиновники, но пока безрезультатно. Буквально через некоторое время на пустыре снова вырастают горы мусора.

Активисты уже не первый год призывают власти страны ужесточить закон и эффективнее бороться со стихийными свалками. Возможно, так удастся, если не полностью, то частично решить проблему с мусором. Какие меры сейчас принимают чиновники и что еще нужно сделать, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Проблемы стихийных свалок в Казахстане с каждым годом становятся все острее. Одной из причин является стремительный рост городов, соответственно, увеличивается население, а значит, растут и объемы бытового мусора. Коммунальщики пытаются навести порядок, но их сил не всегда хватает. На рынке работают и частники, которые готовы за небольшую сумму помочь вывезти мусор, вот только куда?

Зачастую не все, но многие из таких извозчиков прощаются с бытовым и строительным мусором на безлюдном пустыре или же вдоль небольшой трассы. Делают это они, как правило, под покровом ночи, но есть смельчаки, которые несколько тонн дурно пахнущей массы готовы сбросить днем и при этом никого не стесняясь.

Сбросить всё

Общественники говорят, что на несанкционированных свалках близ крупных городов сейчас в основном строительный мусор. И этому есть объяснение. Причина в том, что выбросить твердые бытовые отходы в контейнер, который находится во дворе, несложно, а вот куда деть мусор, скопившийся после ремонта, – уже задачка посложнее. Если нужно выбросить рулон обоев или несколько кусков линолеума, это можно сделать в обычный мусорный бак. Но когда масштабы значительнее, придется думать о его утилизации.

Впрочем, соцсети пестрят подобными объявлениями об утилизации строительного мусора. Цены разные. Например, 50 мешков строительных отходов частники готовы вывезти за 25 тыс. тенге, есть и еще дешевле – 10 тыс.

Мы решили прицениться, а заодно и выяснить, куда же все-таки наш строительный мусор планируют вывести? Есть ли у предпринимателя договор с полигоном ТБО? Из четырех популярных предложений ни у одного нет документов и соглашений, а на вопрос, куда же отправят мусор, нам ответили просто: "Вам не все ли равно?".

Стоит отметить, что сейчас одно предприятие, которое перерабатывает подобные отходы, есть в Алматинской области. Оно готово принять строительный мусор за 1600 тенге за тонну, и у компании есть все необходимые документы. Правда, с новыми клиентами они работают только по предоплате.

Судя по ценам, которые ставят частники, можно сделать вывод, что мусор до мусороперерабатывающего предприятия, как правило, не доезжает. Намного проще выехать за город и свалить всё где-то на пустыре – дешево и сердито.

Поймать и наказать

Для местных полицейских и экологов поймать и наказать нарушителей порой становится настоящей народной забавой. Причем сделать первое сложнее, чем второе. Зачастую правоохранители находят "любителей свалить" мусор после того, как они сделали свое грязное дело. Были лишь единичные случаи, когда полиции все-таки удавалось поймать "грязнуль" на месте преступления.

Только с начала года стражи порядка выявили больше 5 тыс. административных правонарушений. Всех их привлекли к ответственности по ст. 505 КРКобАП ("Нарушение правил благоустройства территорий города"). Общая сумма штрафа составила 16 953 465 тенге.

"Департамент полиции города Алматы принимает меры по организации мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение правонарушений природоохранного законодательства, в том числе по выявлению стихийных мусорных свалок и привлечению к ответственности злостных нарушителей. В целом, полицейские в прошлом году совместно с Департаментом экологии по городу Алматы, отделом охраны окружающей среды и экологии аппарата акима районных управлений и с участием общественных организаций провели 504 рейдовых мероприятия. За два месяца этого года было проведено 33 подобных акций", – рассказал Ержан Узабаев, начальник местной полицейской службы ДП г. Алматы.

А кто уберет за собой?

В итоге разгребать стихийные свалки на окраинах городов и трасс приходится местным властям и общественникам. К этим работам они привлекают подрядные компании и тяжелую спецтехнику, на которую затрачивают немаленькую сумму из бюджета. Если же правоохранителям все-таки удалось поймать нарушителя, то собирать и вывозить горы мусора придется ему самому. Правда, так происходит крайне редко.

К слову, к 2027 году в Алматинской области планируют построить мусоросжигательный завод по утилизации отходов мощностью 500 тысяч тонн в год. Кроме переработки ТБО завод будет производить электроэнергию. Власти уверены, что объект позволит полностью утилизировать отходы из Алматы.

А согласно концепции по переходу Казахстана к "зеленой экономике", доля переработки отходов страны к 2030 году должна составлять до 40%, а к 2050 году – до 50%. Только достичь таких результатов удастся при одном условии, если казахстанцы будут убирать мусор за собой и более бережно относиться к природе.