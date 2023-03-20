Политолог: Выборы прошли необычно для нашего государства

Главный эксперт Института общественной политики Ерлан Ахмеди поделился с Zakon.kz мнением о результатах выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Он убежден, что уже сейчас Казахстан работает и живет в новых политических реалиях.

По мнению политолога, прошедшие выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, во-первых, стали результатом проводимых в стране масштабных политических реформ, а также показателем успешно прошедшего республиканского референдума. Во-вторых, считает спикер, эти выборы стали заключительным этапом большого электорального цикла, который был объявлен в сентябре прошлого года.

"Самой главной особенностью данной электоральной кампании стало то, что выборы прошли по смешанной системе – пропорционально- мажоритарной. Граждане могли голосовать не только за партии, но и за конкретную личность. На это был запрос со стороны общества. Ранее была критика: почему нельзя голосовать за конкретную личность. И граждане были услышаны, получили возможность голосовать за конкретного человека, который может быть самовыдвиженцем. Теперь необязательно, что кандидат должен быть членом партии или общественной организации". Ерлан Ахмеди

По мнению эксперта, интерес всей кампании был в одномандатных округах, и граждане приняли активное участие. Отличительной чертой стало то, что в этой кампании участвовала не только системная оппозиция, но и внесистемная: то есть те политические игроки, которые всегда критиковали власть, добавил Ерлан Ахмади.

"Но они приняли правила, которые были предложены, приняли активное участие в выборах, выдвигая свои кандидатуры. То есть политические реформы стали сплочающим фактором, который объединил людей разных политических взглядов", – добавил политолог.

Он подчеркнул, что это важный и серьезный этап развития демократии в Казахстане и всех политических институтов.

Кроме того, специалист остановился на результатах предвыборной работы каждой из партий, отметив, что опытные парламентские партии проявили себя по-разному.

"Партия "Аманат" в прошлом году провела большую трансформационную работу, полностью поменяла подход в работе, в особенности в электоральной кампании. Можно отметить, что впервые в истории партии именно председатель активно ездил по всем регионам страны. Между тем в списке мы не увидим членов Правительства, работников Администрации президента, а можно наблюдать имена людей, добившихся успехов в разных сферах жизни. Известных людей, молодых людей". Ерлан Ахмеди

Также политолог отметил работу такого проекта, как "Халық айтсын". Ерлан Ахмеди считает, что нельзя было не заметить активную предвыборную деятельность кандидатов от этой партии, которые ездили по всей стране, побывав в селах, аулах, активно проводя встречи с людьми. "Эти встречи не были заранее подготовлены, они были в лайф формате. Во время встреч с гражданами люди рассказывали о конкретных проблемах без цензуры", – подчеркнул эксперт.

Если говорить о партиях "Ак жол" и "НПК", продолжил спикер, то с учетом их опыта они не смогли себя ярко проявить. Политолог считает, что именно высказывания некоторых членов этой партии о конкретных геополитических вопросах негативно сказались на имидже партии.

Между тем специалист остановился на агиткампаниях новых партий – Respublika и "Байтак" .

"Respublika проявила себя, использовав весь потенциал, который у них есть. Акцент был сделан на молодежь. Опыт проведения бизнес-тренингов они адаптировали под электоральную кампанию, получили нужный результат и проходят в Парламент. Партия "Байтак", имея тот настрой и те масштабные мероприятия, которые она проводила до регистрации, не смогла продолжить в электоральной кампании. В итоге получила тот результат, который мы видим: не был сделан акцент на командной игре. Председатель партии не сумел объединить команду", – отметил Ерлан Ахмеди.

Как считает политолог, партия "Ауыл" заняла второе место, что для многих стало неожиданностью.



"Эта партия имела позиции на региональном уровне. Есть депутат маслихата и Сената от этой партии. Второе место эта партия заняла в прошлом году на президентских выборах и, продолжив свою работу, добилась второго места, стала второй политической организацией, которая пришла к финишу с таким результатом". Ерлан Ахмеди

Эксперт заключил, что необходимо сделать акцент на том, что выборы прошли необычно для нашего государства. И все то, что говорилось о формировании новой политической культуры, о демократических ценностях, мы увидели не только в теории, но и на практике.

"Самое главное, чтобы работа по демократизации системы в дальнейшей политической реформе продолжилась. Считаю, что парламентские выборы лет через пять и следующие президентские выборы будут еще интереснее". Ерлан Ахмеди

Ранее политолог, директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев также озвучил свою точку зрения о прошедших выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.