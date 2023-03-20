Политолог: Новые партии поднимут градус дискуссии в Мажилисе

Политолог, директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев поделился с корреспондентом Zakon.kz мнением о прошедших выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.

19 марта в Казахстане прошли выборы за депутатские кресла в Мажилис и маслихаты. Но на сегодняшний день известны лишь данные exit poll, по которым в нижнюю палату Парламента могут пройти шесть партий, в числе которых "Ауыл", новая партия Respublica и оппозиционная ОСДП.

Эксперт считает, что места, на которых расположились партии по итогам выборов, справедливы.

"Партия "Ауыл" заняла второе место поскольку в межэлеторальный период активно работала, даже не являясь парламентской партией. Также она выдвигала кандидата на президентские выборы. За это время партия нарастила больше потенциала, в связи с чем заняла второе место", – отметил Талгат Калиев.

Фото: ortcom.kz

По данным exit poll, партия Respublica расположилась на третьем месте. Политолог отмечает, что партия имела очень хорошие шансы, но даже третье место и возможность пополнить ряды депутатов Мажилиса для новой партии уже большой успех.



"Кроме того, в Мажилис может пройти партия ОСДП. Это оппозиционная партия, которая всегда находилась на достаточно радикальных позициях. Я думаю, что именно они добавит определенный градус дискуссии в Парламенте", – сказал он.

При этом он добавил, что пока неизвестны результаты голосования по самовыдвиженцам в Мажилис и депутатам маслихатов, где последние обретут качественно новое наполнение, поскольку 50% избирались по одномандатным округам.

"Все это повысит уровень плюрализма. А вот нижняя палата Парламента усилит политику многопартийной конкуренции, это однозначно. Причем это будут разные виды конкуренции – межпартийная, межфракционная, между одномандатниками, поскольку каждый будет продвигать свои повестки. Думаю, что это будет достаточно интересно", – заявил Талгат Калиев.

В целом, как подчеркнул эксперт, прошедшие выборы являются лишь частью процесса перезагрузки политической системы Казахстана. За неполный год казахстанцы участвовали в референдуме по поправкам в Конституцию страны, выборах президента, депутатов Сената и Мажилиса. Завершающим этапом обновления политической системы станет формирование нового кабинета министров. Однако Талгат Калиев пока не стал делать никаких прогнозов о том, кто возглавит новый Кабмин.



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Политолог также высказался о явке избирателей на выборы, которая, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, составила 54,19%.

"На сегодня средний возраст населения Казахстана – около 31 года. То есть население у нас достаточно молодое. А молодое поколение во всем мире демонстрирует некую электоральную противность. У нас же можно отметить высокий уровень гражданского самосознания, поскольку в голосовании приняли участие больше половины населения – это достаточно хороший показатель". Талгат Калиев

Ранее хорошую подготовку выборов в Казахстане отметили представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.