В пятый день ЧМ-2023 по боксу у Казахстана три победы и одно поражение

В эти дни на ринге Нью-Дели (Индия) проходит женское мировое первенство по боксу. В пятый день турнира выступили четыре казахстанские боксерши, и одна из них познала горечь поражения, сообщает Zakon.kz.

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Пятый день ЧМ-2023 по боксу начался для наших девушек неудачно. Жазира Уракбаева (52 кг) в 1/8 финала проиграла хозяйке ринга Сакши Сакши. Это поражение стало вторым для казахстанской сборной на этих соревнованиях. До этого завершила здесь свои выступления двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай.









Далее казахстанки радовали своими победами, сначала Мадина Нуршаева (70 кг) вышла в четвертьфинал ЧМ-2023, переиграв кореянку Хон Ген Чой единогласным решением судей.









Затем Жайна Шекербекова также прошла в 1/4 финала этого турнира, в тяжелейшем поединке победив представительницу Узбекистана Нигину Уктамову.





Итоговую победную точку поставила чемпионка мира-2016 Валентина Хальзова (75 кг), которая на стадии 1/8 финала выиграла у боксерши из Венесуэлы Иризы Мариэлис.

21-го марта на арене Нью-Дели появятся пятеро казахстанских спортсменок: Алуа Балкибекова (48 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Аида Абикеева (63 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Надежда Рябец (66 кг).