Мирный план, многополярность, выборы – Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в Кремле, сообщает Zakon.kz.

Владимир Путин рассказал, что ознакомился с планом Китая по урегулированию конфликта на Украине, и выразил готовность к более детальному обсуждению инициативы Пекина, передает ТАСС.



Президент России поздравил председателя КНР с переизбранием на этом посту, после чего лидеры стран обменялись мнениями по текущей повестке.



"Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципа справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех сторон". Президент России Владимир Путин

Месяц назад Пекин опубликовал свой мирный план для Украины. В КНР считают, что всем надо прекратить стрельбу и "отказаться от менталитета холодной войны".

Также во время встречи Владимир Путин отметил, что Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии: "мы даже немножко вам завидуем". Акцентировал внимание на том, что система развития экономики и укрепления государства в Китае более эффективна, чем во многих других странах. По словам российского президента, у России и Китая много совместных задач и целей. Отдельно он отметил, что отношения Москвы и Пекина способствуют укреплению многополярности в мире.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи подчеркнул, что Си Цзиньпин не утверждал, что Путин будет баллотироваться на новый срок. При этом он отметил, что уверенность китайского лидера в поддержке российского президента со стороны граждан можно только поддержать.



Ранее на встрече с Путиным в Москве Си Цзиньпин заявил, что знает о президентских выборах в России в 2024 году и выразил уверенность, что "российский народ сильно поддержит Путина в его добрых начинаниях".