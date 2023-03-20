Участок улицы Бейсековой в Астане перекроют на ремонт

В столице перекроют участок улицы Шабал Бейсековой, сообщает Zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры осуществляет строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н. Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой, передает официальный сайт акимата Астаны.

В ближайшее время будут начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода.

В этой связи в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 25 марта текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Ш. Бейсековой (со стороны ул. Сейфуллина и со стороны рынка "Салем") на пересечении с проспектом Н.Тлендиева.

Данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП города.

Во избежание затора на проезжей части жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты движения.

В Управлении транспорта приносят извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.