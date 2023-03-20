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НПК готова к совместной конструктивной работе с другими партиями

Готова к совместной конструктивной работе с другими партиями Фото: НПК
Народная партия Казахстана обратилась к соотечественникам, отметив, что завершился важнейший этап в истории нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней по новой смешанной системе.

Эта кампания прошла в условиях беспрецедентно высокой политической конкуренции, которая стала возможной благодаря последовательным реформам главы государства. Прошедшие выборы дали возможность для удовлетворения политических амбиций широкому кругу активных граждан.

Важнейшая особенность прошедшей кампании в том, что за места в Мажилисе Парламента и маслихатах боролись как партии, так и самовыдвиженцы. Это стало возможным впервые за многие десятки лет и придало прошедшим выборам особый интерес и остроту.

Кроме того, в ходе реформ значительно упростились требования к регистрации политических партий. Как результат - в выборах получили возможность участвовать новые партии, впервые вышедшие на пространство электоральной борьбы.

Наша партия всегда поддерживала главу государства в его усилиях по модернизации политической системы страны. Народная партия Казахстана активно участвовала в разработке и реализации реформ. В составе общественной коалиции мы готовили новые контуры Конституционного законодательства, которые затем были всенародно поддержаны на референдуме 2022 года.

И сегодня мы на практике убеждаемся в эффективности этих мер. Мы понимаем, насколько это важно для народа и будущего страны расширять политическую конкуренцию и смело пришли на выборы. Мы были уверены в народной поддержке, потому что являемся партией реальных дел.

Как для партий, так и самовыдвиженцев были созданы все необходимые возможности для агитации и работы с электоратом.

Народная партия Казахстана уверена в поддержке электората и готова к совместной конструктивной работе с другими партиями и самовыдвиженцами в новом составе Мажилиса и маслихатов.

Редакция Zakon.kz
НПК Выборы в Мажилис Казахстан
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