Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: ЕС намерен поставить боеприпасов на €2 млрд, в РФ завели уголовное дело на судей МУС

Ситуация в Украине 20 марта Фото: icc-cpi.int
Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал решение МУС об ордере на арест Владимира Путина, Си Цзиньпин прилетел на три дня в Москву, сообщает Zakon.kz.
  • У Киева будет только одна попытка большого контрнаступления, и она должна состояться в течение ближайших нескольких месяцев, считает президент Чехии Петр Павел. Он поясняет, что в дальнейшем получить помощь от союзников будет чрезвычайно сложно.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина "фактором, меняющим игру" и предложил дождаться его "практических последствий".
  • Также Боррель: страны ЕС за последние 12 месяцев достигли прогресса в создании сил быстрого реагирования и утвердили план по передаче Украине 1 миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.
  • Всего Европейский Союз согласовал план поставок боеприпасов в Украину на 2 млрд евро, сообщает AFP.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.
  • Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество российского олигарха Аркадия Ротенберга и его сына.
  • Правительство Молдовы планирует ввести санкции против России, заявил министр иностранных дел Николае Попеску. По его словам, речь идет о запрете на въезд, замораживании банковских счетов или активов физических лиц, которые в той или иной степени причастны к конфликту на территории Украины.
  • В Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации "зерновой сделки" до 60 дней, то есть до 18 мая, сообщили в российском МИД.
  • Си Цзиньпин сегодня прилетел в Москву на три дня. Он уже встретился с Путиным и обсудил с ним взаимоотношения между странами, а также план Китая по урегулированию конфликта на территории Украины.
  • Си Цзиньпин и Зеленский могут созвониться после того, как китайский лидер вернется обратно в Китай из Москвы, пишет Financial Times.

Читайте также

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка

Си Цзиньпин прилетел в Россию

Ситуация в Украине: в электричках повесили объявления о розыске Путина, Польша отправит Киеву 20 истребителей

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Европейский Союз Путин Владимир Цзиньпин Си Китай Молдова
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
В Алматы с 20 марта запустят новый автобусный маршрут
В Алматы с 20 марта запустят новый автобусный маршрут
обида, гороскоп
Топ-5 самых обидчивых знаков зодиака
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления