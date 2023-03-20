Ситуация в Украине: ЕС намерен поставить боеприпасов на €2 млрд, в РФ завели уголовное дело на судей МУС

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Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал решение МУС об ордере на арест Владимира Путина, Си Цзиньпин прилетел на три дня в Москву, сообщает Zakon.kz.

У Киева будет только одна попытка большого контрнаступления, и она должна состояться в течение ближайших нескольких месяцев, считает президент Чехии Петр Павел. Он поясняет, что в дальнейшем получить помощь от союзников будет чрезвычайно сложно.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина "фактором, меняющим игру" и предложил дождаться его "практических последствий".

Также Боррель: страны ЕС за последние 12 месяцев достигли прогресса в создании сил быстрого реагирования и утвердили план по передаче Украине 1 миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Всего Европейский Союз согласовал план поставок боеприпасов в Украину на 2 млрд евро, сообщает AFP.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество российского олигарха Аркадия Ротенберга и его сына.

Правительство Молдовы планирует ввести санкции против России, заявил министр иностранных дел Николае Попеску. По его словам, речь идет о запрете на въезд, замораживании банковских счетов или активов физических лиц, которые в той или иной степени причастны к конфликту на территории Украины.

В Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации "зерновой сделки" до 60 дней, то есть до 18 мая, сообщили в российском МИД.

Си Цзиньпин сегодня прилетел в Москву на три дня. Он уже встретился с Путиным и обсудил с ним взаимоотношения между странами, а также план Китая по урегулированию конфликта на территории Украины.

Си Цзиньпин и Зеленский могут созвониться после того, как китайский лидер вернется обратно в Китай из Москвы, пишет Financial Times. Читайте также Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка Си Цзиньпин прилетел в Россию Ситуация в Украине: в электричках повесили объявления о розыске Путина, Польша отправит Киеву 20 истребителей

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