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В ДТП Актюбинской области погиб человек – машина сгорела

В ДТП Актюбинской области погиб человек – машина сгорела Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
В результате ДТП на трассе в Актюбинской области погиб водитель, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 20 марта на трассе Самара – Шымкент. Столкнулись грузовые автомобили ГАЗель и Volvo.

В результате аварии ГАЗель загорелась, 32-летний водитель скончался на месте происшествия.


В пресс-службе ДП Актюбинской области рассказали, что начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК.

Ранее стало известно, что в результате столкновения трех автомобилей в Астане погиб водитель.

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