В ДТП в Актюбинской области погиб человек – машина сгорела
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
В результате ДТП на трассе в Актюбинской области погиб водитель, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 20 марта на трассе Самара – Шымкент. Столкнулись грузовые автомобили ГАЗель и Volvo.
В результате аварии ГАЗель загорелась, 32-летний водитель скончался на месте происшествия.
В пресс-службе ДП Актюбинской области рассказали, что начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.
Ранее стало известно, что в результате столкновения трех автомобилей в Астане погиб водитель.
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