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Многонациональная семья Токмагамбетовых более 20 лет работает на металлургическом комбинате АО "АМТ"

Многонациональная семья Токмагамбетовых более 20 лет работает на металлургическом комбинате АО "АрселорМиттал" Фото: Игорь Узаревич
Межнациональная семья Токмагамбетовых успешно трудится в компании "АрселорМиттал Темиртау". Глава семьи Аубакир Оразханович Токмагамбетов, слесарь-ремонтник доменной печи № 2, пришел на комбинат в 1992 году после армии, сообщает Zakon.kz.

В межнациональных семьях удивительным образом переплетаются обычаи разных народов, дети говорят на нескольких языках и воспитываются с уважением к культурным традициям нашей многонациональной страны.

"Устроился горновым на первую доменную печь. И проработал 27 лет. Три года назад перешел на новую должность, решил сменить профессию. В мои обязанности входит охлаждение доменной печи. Слежу за циркуляцией воды в теплообменниках. Поначалу было сложновато после стольких лет работы в другой специальности. Благодаря поддержке коллег и обучению уже успешно справляюсь с новыми обязанностями. Работа нравится", – рассказывает Аубакир Оразханович.

Супруга, Ирина Викторовна, продолжатель трудовой династии. Мама Ирины – передовик производства, проработавшая 35 лет на ТЭЦ-2. Мама и привела дочь на предприятие.Трудовую деятельность Ирина начинала в заводоуправлении в 1995 году на ТЭЦ-2 стрелком ВОХР. Потом была контролером ВВО.

"Работа чередовалась с двумя декретными отпусками и получением высшего образования. В 2009 году – инженер охранной сигнализации. В 2013 году – инженер по стандартизации ремонтного цеха РМЗ. С 2015 года и по настоящее время – ведущий инженер отдела по организационным изменениям и развитию службы персонала. В мои задачи входит организационный менеджмент. Наша команда включает 19 коллег разных возрастов, это энергичный и дружный коллектив", – рассказывает Ирина.

А вот познакомилась будущая семейная пара в 1993 году.

"Наше знакомство произошло в районе библиотеки. Мы гуляли с друзьями, так и познакомились. Потом дружили. Понравилась. Сразу решил, что Ирина будет моей женой", – говорит Аубакир Оразханович.
Многонациональная семья Токмагамбетовых более 20 лет работает на металлургическом комбинате АО

Фото: Игорь Уразович

"Познакомили друзья, впервые увиделись на дискотеке! Не библиотека, это шутка у него такая. Кстати, меня в Аубакире привлекло искрометное чувство юмора, – признается супруга. До сих пор дорожу этим его чувством".Ирина Викторовна

Несмотря на то, что Аубакир учился в казахской школе, общий язык с Ириной он нашел сразу. Да и сейчас с этим проблем не возникает.

"Дома говорим на русском, но супруга уже знает казахский", – гордо рассказывает Аубакир Оразханович.

Молодые люди поженились в 1995 году. У их семей не возникло вопросов по поводу разных национальностей – это не главное в браке.

"Главное в браке – чтобы супруги друг друга любили и уважали. И все будет хорошо", – уверенно говорит Аубакир Оразханович.

Ирина и сейчас совершенствует свой казахский язык. Оба сына Токмагамбетовых Руслан и Артем тоже говорят и на казахском, и на русском языках.

"Само собой, поднимая сыновей, понимала, что с малых лет дети должны впитать культуру, быт казахского народа, а также знать мои украинско-русские корни. Наш дастархан полон национальными блюдами: бешбармак, манты, плов, баурсаки, блины, пироги, борщи, пельмени, разносолы и многое другое", – рассказывает Ирина Викторовна.

"Праздники отмечаем и русские, и казахские. На Пасху жена печет куличи. А на казахские праздники – баурсаки, бешбармак, шельпеки. Все как положено. Гостей принимаем. Летом на даче проводим время. Можем выехать на природу, на рыбалку", – рассказывает Аубакир Оразханович.

На Наурыз вся семья соберется за общим столом.

"Отмечать будем по-семейному, за традиционным дастарханом. Конечно же, пойдем на народные гулянья. И если позволит погода, поедем в родную степь", – поделилась Ирина Викторовна.

"Поздравляю казахстанцев с Наурызом, желаю здоровья, счастья, любви, мирного неба, спокойствия и благополучия", – говорит Аубакир Токмагамбетов.

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