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В Актюбинской области годовалая девочка упала в четырехметровый колодец

проволился ребенок Фото: pexels.com
В селе Жайсан в Мартукском районе годовалый ребенок упал в колодец. Произошло это в собственном дворе 21 марта, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала "Мой город", колодец был предназначен для хозяйственных нужд – из него брали воду, пока в село не провели центральный водопровод.

Отмечается, что яма была накрыта, но по краям земля осыпалась, образовалась щель. Туда и угодила девочка возрастом один год и три месяца.

Как рассказывает отец малышки, ребенок упал метра на два в глубину. В это время во дворе находились супруга и тесть.

"Дочь попытался вытащить тесть, но она уходила все глубже и ее уже не было видно. Жена позвонила мне, я сразу приехал, позвонил другу Данияру. Он, бросив все дела, приехал в Жайсан", – рассказал отец маленькой Медины Медет.

Прибывший на помощь мужчина спустился на веревке в колодец на глубину четыре метра. В тот момент ребенка уже засыпало по горло. Вытащить ее было не так-то просто, так как тельце девочки запуталось в корнях деревьев.

"Данияр тащил ее за куртку, она снималась и ребенок оставался внизу. В колодце было темно. Данияру пришлось разгребать землю руками. Через время ему все-таки удалось взять девочку на руки. Мужчину вместе с малышкой вытащили наверх с помощью аркана", – делится воспоминаниями отец ребенка.

Когда прибыли спасатели, ребенка уже удалось достать. Отец девочки бесконечно благодарен спасителю дочери. 

"Мы безгранично благодарны Данияру. У него тоже есть маленький ребенок. Малышу недавно провели операцию в Санкт-Петербурге. Данияр безработный, жилья нет. Мы всем миром помогали ему с лечением сына. Сейчас он спас нашу дочь", – рассказывает отец Медины Медет Каракулов.

После инцидента колодец во дворе дома огородили, а с наступлением тепла отец семейства собирается его засыпать. 

По информации издания, маленькая Медина чувствует себя хорошо, играет и хорошо спит.

Тем временем пользователи сети просят наградить Данияра Мадиярова за такой отважный поступок.

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