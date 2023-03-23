Исследование волос Бетховена определило возможную причину его смерти

Ученые впервые расшифровали ДНК композитора Людвига ван Бетховена. Исследователям не удалось раскрыть причину глухоты или серьезных заболеваний желудка немецкого пианиста, но они обнаружили другие факторы, которые могли повлиять на его здоровье, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology. Анализ провели ученые из Кембриджского университета, Бетховенского центра Сан-Хосе, Университета в Левене, FamilyTreeDNA, Боннского университета, Дома Бетховена в Бонне и Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Как сообщил руководитель группы исследователей Тристан Бегг из Кембриджского университета, спустя почти 200 лет после смерти Людвига ван Бетховена специалистам удалось извлечь ДНК из прядей его волос в попытке выяснить причины проблем со здоровьем и потери слуха композитора, от которых он страдал многие годы.

Анализ генома, взятый из пяти прядей волос Бетховена, сохранившихся до наших дней у различных коллекционеров, подтвердил наличие у него множества заболеваний, которыми тот страдал при жизни.

Известно, что с 28 лет у Бетховена развивалась глухота, которая достигла максимума к 48 годам. Также на протяжении всей жизни у композитора был ряд других болезней: желтуха, абдоминальные колики, анорексия, подагра. Умер он в возрасте 56 лет. При этом генетикам не удалось выяснить точную причину глухоты Бетховена или проблем с желудочно-кишечным трактом.

"Болезни в организме Бетховена очень сильно ограничивали его творческую деятельность. И для врачей всегда было загадкой, что на самом деле беспокоило композитора", – сказал автор исследования Аксель Шмидт, генетик из университетской больницы Бонна в Германии.

После его смерти ученые долго пытались собрать воедино историю болезни Бетховена и предложили множество возможных объяснений его многочисленных болезней.

Тем не менее исследователи обнаружили признаки заражения вирусом гепатита В. Также анализ волос подтвердил отравление свинцом, которое значится в списке возможных причин смерти композитора.

"Мы не можем сказать точно, что убило Бетховена, но мы можем как минимум подтвердить наличие у него серьезного унаследованного риска заболеваний и заражения гепатитом B", – сказал один из соавторов Йоханнес Краузе.

26 марта исполняется 196 лет со дня смерти Бетховена. Он скончался в Вене в 1827 году. Как утверждают историки, сам композитор писал о том, что желает изучения здоровья после своей смерти.