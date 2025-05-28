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Наука и технологии

В Бразилии воссоздали внешность Бетховена

Людвиг ван Бетховен, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 20:37 Фото: wikipedia/Людвиг ван Бетховен
Бразильский исследователь Чичеро Мораэс смоделировал внешность композитора Людвига ван Бетховена, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, эксперт специализируется на цифровой реконструкции исторических личностей. Для работы он использовал фотографии черепа композитора, сделанные в 1863 году, а также данные измерений, собранные в 1888 году.

"Сначала я создал двухмерные контуры – фронтальный и боковой – на основе фотографий черепа. Затем построил трёхмерную модель черепа, основываясь на пропорциях снимков. Далее добавил толщину мягких тканей, исходя из данных живых европейцев, определил форму носа и очертания лица. Все это позволило получить базовое изображение", – заявил специалист.

Отмечается, что также автор добавил субъективные элементы – одежду и прическу, ориентируясь на знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году художником Йозефом Карлом Штилером. Некоторые детали были доработаны с помощью искусственного интеллекта.

Как уточняется, череп Бетховена поврежден, но результаты реконструкции эксперты назвали очень правдоподобными. Но его характер мог быть добрым и юмористичным, считают современники. А характер, по их словам, стал более резким по мере прогрессирования глухоты.

"По мере взросления и усиления глухоты отрицательные черты его личности выходили на первый план", – говорили те, кто знал его лично.

Ранее сообщалось, что роботы Tesla станут домохозяйками.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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