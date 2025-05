В Бразилии воссоздали внешность Бетховена

По информации издания Daily Mail, эксперт специализируется на цифровой реконструкции исторических личностей. Для работы он использовал фотографии черепа композитора, сделанные в 1863 году, а также данные измерений, собранные в 1888 году.

Отмечается, что также автор добавил субъективные элементы – одежду и прическу, ориентируясь на знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году художником Йозефом Карлом Штилером. Некоторые детали были доработаны с помощью искусственного интеллекта.

Как уточняется, череп Бетховена поврежден, но результаты реконструкции эксперты назвали очень правдоподобными. Но его характер мог быть добрым и юмористичным, считают современники. А характер, по их словам, стал более резким по мере прогрессирования глухоты.

