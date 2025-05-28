В Бразилии воссоздали внешность Бетховена
По информации издания Daily Mail, эксперт специализируется на цифровой реконструкции исторических личностей. Для работы он использовал фотографии черепа композитора, сделанные в 1863 году, а также данные измерений, собранные в 1888 году.
"Сначала я создал двухмерные контуры – фронтальный и боковой – на основе фотографий черепа. Затем построил трёхмерную модель черепа, основываясь на пропорциях снимков. Далее добавил толщину мягких тканей, исходя из данных живых европейцев, определил форму носа и очертания лица. Все это позволило получить базовое изображение", – заявил специалист.
Отмечается, что также автор добавил субъективные элементы – одежду и прическу, ориентируясь на знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году художником Йозефом Карлом Штилером. Некоторые детали были доработаны с помощью искусственного интеллекта.
Как уточняется, череп Бетховена поврежден, но результаты реконструкции эксперты назвали очень правдоподобными. Но его характер мог быть добрым и юмористичным, считают современники. А характер, по их словам, стал более резким по мере прогрессирования глухоты.
"По мере взросления и усиления глухоты отрицательные черты его личности выходили на первый план", – говорили те, кто знал его лично.
Beethoven's true face is revealed for the first time in 200 YEARS - and it's every bit as 'intimidating' as his reputation suggests https://t.co/HRtUEjTvpT— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 28, 2025
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