Ляззат Кунгейбаева получила шанс сразиться за "золото" ЧМ-2023 по боксу

По итогам полуфинальных поединков женского мирового первенства по боксу еще одна казахстанка сумела выйти в финал. Этим правом воспользовалась опытная Ляззат Кунгейбаева, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



11-кратная чемпионка Казахстана Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) на стадии полуфинала уверенно переиграла боксершу из Азербайджана Айнур Рзаеву. Таким образом, казахстанка вышла в финал ЧМ-2023 и будет драться за медаль высшей пробы.

Отметим, что Ляззат уже брала "золото" мира в 2016 году.





Тем временем 23 марта в копилку казахстанской женской сборной поступили еще две награды бронзового качества. Фариза Шолтай (81 кг) проиграла полуфинал ЧМ-2023 в Нью-Дели (Индия), она не смогла одолеть Ван Лина из Китая и довольствовалась бронзовой медалью турнира.





Валентина Хальзова (75 кг) не смогла отобраться в финал ЧМ-2023, уступив Кэтлин Энн Паркер из Австралии. Она закончила свои выступления в Нью-Дели с "бронзой". Немного ранее третье место заняли Алуа Балкибекова и Надежда Рябец.

