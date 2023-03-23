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Ляззат Кунгейбаева получила шанс сразиться за "золото" ЧМ-2023 по боксу

Бокс ЧМ-2023 Индия Фото: Instagram/boxingkazakhstan
По итогам полуфинальных поединков женского мирового первенства по боксу еще одна казахстанка сумела выйти в финал. Этим правом воспользовалась опытная Ляззат Кунгейбаева, сообщает Zakon.kz.

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11-кратная чемпионка Казахстана Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) на стадии полуфинала уверенно переиграла  боксершу из Азербайджана Айнур Рзаеву. Таким образом, казахстанка вышла в финал ЧМ-2023 и будет драться за медаль высшей пробы.

Отметим, что Ляззат уже брала "золото" мира в 2016 году. 


Тем временем 23 марта в копилку казахстанской женской сборной поступили еще две награды бронзового качества. Фариза Шолтай (81 кг) проиграла полуфинал ЧМ-2023 в Нью-Дели (Индия), она не смогла одолеть Ван Лина из Китая и довольствовалась бронзовой медалью турнира.


Валентина Хальзова (75 кг) не смогла отобраться в финал ЧМ-2023, уступив Кэтлин Энн Паркер из Австралии. Она закончила свои выступления в Нью-Дели с "бронзой". Немного ранее третье место заняли Алуа Балкибекова и Надежда Рябец.

Финал мирового первенства пройдет 26 марта.

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Объявлены даты и соперницы казахстанок в финале ЧМ-2023 по боксу

Куандык Шынасилов
Индия
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