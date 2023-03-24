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Миф о весеннем авитаминозе развеял педиатр

капсулы Фото: pixabay
Педиатр Эмилия Гаврилова рассказала о том, что недостаток витамина D и минералов не имеет отношения к весеннему сезону, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, речь в первую очередь о нехватке железа и витамина D, на дефицит которых не влияют сезонные процессы.

"Дефицит железа никак не связан с сезоном. Уровень витамина D тоже может быть снижен в любое время года", – подчеркнула она в беседе с "Газете.Ru".

Врач отметила, что из-за долгого отсутствия солнца уровень витамина D действительно может снизиться. Но при правильном питании его нехватку, так же как и дефицит железа, можно предотвратить. Для этого необходимо ежедневно употреблять в пищу мясные продукты, ограничить количество молока и кисломолочных продуктов до 400 мл в день, а также профилактически принимать витамин D в течение года или с сентября по май.

Педиатр рекомендовала проверять уровень железа и витамина D в крови при повышенной усталости или частых ОРВИ.

Что касается прилива энергии, который возникает у людей при приеме витаминов весной, то, по мнению педиатра, это можно объяснить эффектом плацебо.

"Витамины замечательно выполняют роль плацебо – пустышки, эффективность которой может достигать 50%. То есть почти половине людей, принимающих витамины, они помогают справиться с ощущением усталости и бесконечными ОРВИ", – пояснила врач.

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